Фактор Путіна може зірвати саміт "Великої двадцятки" в Індонезії

Джакарта вирішила "пограти" у миротворця й запросити на зустріч G20 диктатора, але США ця ідея не сподобалася

Індонезійський президент Джоко Відодо (у центрі) подумав, що може запросити на саміт кого захоче / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін, який парламентом Канади визнаний відповідальним за геноцид українців з боку армії Росії, зібрався на важливий міжнародний форум – на засідання глав країн так званої "Великої двадцятки" (G20).

Господар Кремля, який розв'язав кровопролитну війну з використанням заборонених видів зброї, збирається вирішувати щось за круглим столом поруч із шановними лідерами Аргентини, Австралії, Бразилії, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Канади, Китаю, Великої Британії, Мексики, США, Туреччини, Франції, Південної Кореї, ПАР, Японії, Саудівської Аравії та ЕС. До речі, на цей саміт, запланований в Індонезії на 15–16 листопада, отримав запрошення президент України Володимир Зеленський.

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Питання, на якій відстані Путін триматиметься від лідерів G20 / Зустріч 27 квітня з держсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Кремлі / Фото Reuters

Сайт "Сьогодні" зібрав реакцію на рішення Путіна.

Передісторія скандалу

Через місяць після широкомасштабного вторгнення армії Росії до України президент США Джозеф Байден висловився за вигнання Росії з G20. Також він запропонував надати Україні можливість взяти участь у зустрічах "двадцятки". Оскільки найближчий саміт планувався за пів року, питання так і повисло в повітрі. А тим часом господар майбутнього саміту – президент Індонезії Джоко Відодо вирішив стати миротворцем і покликав на саміт як Володимира Зеленського як гостя, так і того, хто бажає знищити сусідню країну – Путіна.

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Про це повідомила агенція Bloomberg з посиланням на виступ президента Індонезії Джоко Відодо. Індонезійський лідер також поінформував, що запросив на саміт Володимира Зеленського та отримав попередню згоду.

"Відбувся телефонний обмін думками з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні, а також про співпрацю G20. Наголошено, що війна має бути негайно припинена і мирним переговорам має бути дано шанс. Індонезія готова зробити свій внесок у досягнення цієї мети", — зазначив Відодо.

Реакція

У результаті може так статися, що Джоко Відодо проводитиме саміт тільки з Володимиром Путіним і, можливо, ще з кількома лідерами країн-членів G20, які поки що роблять вигляд, що війна в Європі їх не стосується. Це може бути Китай, Індія та Південна Африка, які, як і Індонезія, не приєдналися до західних санкцій проти Росії.

Першими своє небажання перебувати в одному приміщенні з Путіним висловили представники Білого дому.

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Як повідомив американський телеканал CNN, Білий дім приватно повідомив Індонезію, що Росія не повинна бути допущена до участі в саміті G20 цього року. Прессекретар Білого дому Джен Псакі на цю тему повідомила, що до саміту ще шість місяців, і що позиція лідера США зрозуміла.

"Президент публічно висловив свою незгоду про участь президента Путіна у G20. Ми висловили свою думку, що ми не думаємо, що вони мають бути частиною публічного заходу чи приватно. Багато що може статися за цей час, але ми, звичайно ж, поки що не бачимо ознак того, що Росія планує конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах", — відповіла Псакі на відповідне запитання журналістів.

Присутність Володимира Зеленського на саміті як гостя Білий дім вітає, хоча, за словами Псакі, ще зарано говорити про те, як виглядатиме саміт.

Своє обурення висловили представники Пентагону. "Він (Путін – Ред.) ізолював Росію своїми діями і має залишатися в ізоляції з боку міжнародної спільноти. Путін самоізолювався, і він має продовжувати страждати від наслідків своїх дій в Україні", – передає американський журнал Newsweek слова прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

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