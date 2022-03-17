Канада закрила небо для білоруських літаків

Канада підтримала санкції проти Білорусі через допомогу РФ в агресії проти України, і закрила доступ до свого повітряного простору для білоруських літаків.
Про це повідомили в Міністерстві транспорту Канади.
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"У рамках комплексу економічних заходів проти прямих прихильників Російської Федерації та її вторгнення в Україну ми закрили територіальний повітряний простір Канади для білоруських авіаперевізників і літаків", — йдеться в повідомленні.
Санкції від Японії
Японія оголосила про заморожування активів 17 фізичних осіб із Росії.
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Під санкції потрапили 11 депутатів російської думи, п'ять членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг. Крім того, як заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, Японія планує скорочувати залежність від російських енергоресурсів та зрідженого природного газу.
Загальна кількість росіян, які постраждали від заморожування активів Японією через війну в Україні, становить 61.