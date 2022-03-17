Канада закрила небо для білоруських літаків

Це пов'язано з допомогою Білорусі вести Росії війну проти України

Літаки Білорусі не зможуть літати в Канаду/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канада підтримала санкції проти Білорусі через допомогу РФ в агресії проти України, і закрила доступ до свого повітряного простору для білоруських літаків.

Про це повідомили в Міністерстві транспорту Канади.

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"У рамках комплексу економічних заходів проти прямих прихильників Російської Федерації та її вторгнення в Україну ми закрили територіальний повітряний простір Канади для білоруських авіаперевізників і літаків", — йдеться в повідомленні.

Санкції від Японії

Японія оголосила про заморожування активів 17 фізичних осіб із Росії.

Під санкції потрапили 11 депутатів російської думи, п'ять членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг. Крім того, як заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, Японія планує скорочувати залежність від російських енергоресурсів та зрідженого природного газу.