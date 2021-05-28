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Лукашенко приїхав у Сочі з валізою: що він привіз Путіну (відео)

28 травня, 19:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля зазначив, що погода в Сочі хороша і запропонував Лукашенко скупатися – той погодився

/ Фото: AFP

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним в Сочі. Він привіз йому цілу валізу документів щодо інциденту із "захопленням" літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

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Про це пише кремлівський пул.

Білоруський диктатор почав з того, що привіз гору "компромату" на затриманого журналіста і його дівчину.

"Я вас проінформую. Я, користуючись таким довірчим ставленням, захопив деякі документи. Покажу вам, щоб ви розуміли, що відбувається і що це за люди", – сказав Лукашенко.

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Відео: t.me/dimsmirnov175

У свою чергу господар Кремля зазначив, що погода в Сочі хороша і запропонував Лукашенко скупатися. За його словами, це буде сприяти досягненню результатів зустрічі.

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"Із задоволенням! Дякую за людське запрошення саме в п'ятницю, щоб у вихідні можна було і в море зануритися", – відповів Лукашенко.

Відео: t.me/dimsmirnov175

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

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