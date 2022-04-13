Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Міф про "безстрашних кадировців" виявився піаром Дон-дону: вони ні на що не здатні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 01:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні не бояться Кадирова і, більше того, знущаються з нього, називаючи його "Дон-дон"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Чечні Рамзан Кадиров та його військові стали частиною інформаційного поля Росії, спрямованого на внутрішню аудиторію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації при РНСБО України.

За інформацією ЦПД, Кадиров піарить своїх військових, які перебувають в Україні, однак вони як солдати мало на що здатні, крім як виставляти відео в соцмережі.

Реклама

"Воюють і буряти, і башкирі, і татари, але чутно завжди тільки про кадировців. При цьому кадировці рідко беруть участь у бойових зіткненнях. Вони краще екіпіровані і, на відміну від простих російських військових, їм дозволено на війні користуватися смартфонами і бути активними. "Міф про "безстрашних кадировців" розтанув разом із міфом про велич "другої армії у світі". Вони погано інтегровані в армію РФ, "воюють" в основному за 20 кілометрів від лінії зіткнення", – йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда спеціально створює "страшний" образ Рамзана Кадирова та його бойовиків, щоб налякати українців. Відео стрілянини по світлофорах, воротах та порожніх будинках, роздача награбованих продуктів та молитов на російських заправках – викликають одні глузування в українців.

Кадировці в Україні

  • Практично у всіх зіткненнях біля Ірпеня, Бучі та Ворзеля кадировці зазнавали поразки та зазнавали сильних втрат, що зафіксовано документально. Після цього вони завжди слідували третім ешелоном позаду лінії фронту.
  • У перші дні вторгнення Росії до нашої країни Кадиров тряс повітря погрозами та попередженнями, що його головорізи візьмуть Київ за три дні.
  • Потім Кадиров почав скаржитися , що українці дзвонять родичам солдат-окупантів родом з його регіону та інформують їх про смерть синів та чоловіків.
  • Прес-секретар білоруського лідера Світлани Тихановської Ганна Красуліна, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомила 2 березня, що у білоруському Мозирі. морги забиті вбитими чеченцями.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19600
Особовий склад
2
Літаки 157
Літаки
3
Гелікоптери 140
Гелікоптери
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артилерія 349
Артилерія
7
Засоби ППО 63
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти