Похмурий Собянін і гомінкий Медведєв: як пройшов у Москві парад до 9 травня

Одним із перших показали мера міста Сергія Собяніна

У столиці Росії пройшла суперочікувана подія – парад до 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві пройшла суперочікувана та одночасно напружена подія – парад до 9 травня. Проте насправді він взагалі виявився тьмяним, оскільки його сценарій жодного разу не змінювали з 2019 року. Напруга була і на трибунах.

Про це говориться у статті Андрія Хрустальова на сайті "Сьогодні".

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"Святкова" атмосфера

Як зазначається, одним із перших у камері з'явився мер Москви Сергій Собянін, який ходив біля трибуни з похмурим обличчям.

"Покер-фейс тримала й голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко. У Кремлі вона ще відома на прізвисько "Валька-склянка". У величезних сонцезахисних окулярах вона була схожа на сову, якій треба похмелитися", – йдеться в статті.

Своєю чергою патріарх Кирило всім кланявся і мружився – через це здавалося, що він усміхається. Однак пізніше, сівши, він зобразив кисле обличчя. Водночас намагався посміхатися міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров – проте до того моменту, поки дійшов до трибун. Дійшовши, він похмурнів і скромно сів осторонь.

Натомість веселився і реготав заступник голови Ради безпеки та колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який весь час вставав із місця і комусь махав руками.

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"З його обличчя не сходила відкрита усмішка дебіла. Ймовірно, присутні думали про одне. Зараз з'явиться Путін, оголосить загальну мобілізацію або витворить ще якусь дикість, що іще більше ускладнить усім життя. Але Путіну було явно не до мобілізації", – йдеться в статті.

Медведєв та Кирило на трибуні. Фото: YouTube \ Історії з Росії

Нагадаємо, журналіст Роман Цимбалюк заявив, що президент РФ Володимир Путін під час виступу на параді 9 травня виправдовувався перед росіянами за війну проти України. Він традиційно наповнив свою промову пропагандистськими штампами, проте сказати про те, що "все йде за планом", не наважився.

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