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Мрачный Собянин и гогочущий Медведев: как прошел в Москве парад к 9 мая

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 00:03
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Одним из первых показали мэра города Сергея Собянина
В столице России прошло суперожидаемое событие - парад к 9 мая.
В столице России прошло суперожидаемое событие - парад к 9 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве прошло суперожидаемое и одновременно напряженное событие – парад к 9 мая. Однако на деле он вообще оказался тусклым, поскольку его сценарий ни разу не меняли с 2019 года. Напряжение было и на трибунах.

Об этом говорится в статье Андрея Хрусталева на сайте "Сегодня".

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"Праздничная" атмосфера

Как отмечается, одним из первых в камере появился мэр Москвы Сергей Собянин, который ходил возле трибуны с мрачным лицом.

"Покер-фейс держала и глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко. В Кремле она также известна прозвищем "Валька-стакан". В огромных солнцезащитных очках она походила на сову, которой надо похмелиться", – говорится в статье.

В свою очередь патриарх Кирилл всем кланялся и щурился – из-за этого казалось, что он улыбается. Однако позже, усевшись, он изобразил кислое лицо. При этом пытался улыбаться министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – однако до того момента, пока дошел к трибунам. Дойдя, он помрачнел и скромно сел в сторонке.

Зато веселился и гоготал зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев, который все время вставал с места и кому-то махал руками.

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"С его лица не сходила открытая улыбка дебила. Вероятно, собравшиеся думали об одном. Сейчас появится Путин, объявит всеобщую мобилизацию или вытворит еще какую-нибудь дикую вещь, которая еще больше осложнит всем жизнь. Но Путину было явно не до мобилизации", – говорится в статье.

Медведев и Кирилл на трибуне. Фото: YouTube \ Истории из России
Медведев и Кирилл на трибуне. Фото: YouTube \ Истории из России

Напомним, журналист Роман Цимбалюк заявил, что президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде 9 мая оправдывался перед россиянами за войну против Украины. Он традиционно наполнил свою речь пропагандистскими штампами, однако сказать о том, что "все идет по плану", не отважился.

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