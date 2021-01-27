Напав на машину ФСБ: в Росії хочуть заарештувати популярного TikTok-блогера

Російські слідчі хочуть заарештувати популярного TikTok-блогера Костянтина Лакеєва (Кості Київського), який був затриманий за напад на автомобіль ФСБ під час масових протестів в Москві 23 січня.
Про це повідомляєТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Як повідомляється, у Лакеєва більше 810 тис дописувачів на каналі в TikTok. Разом з ним були доставлені в поліцію більше 10 відеоблогеров, які також могли брати участь в акції.
Костянтин Лакеєв вже вибачився за свої дії – відео з його заявою з'явилося в соцмережах.
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"Я почав обкидали її снігом і кілька разів штовхнув. Прошу вибачення у всіх, хто з цим пов'язаний: у держслужбовців, у поліцейських ... ", – сказав він.
Раніше правозахисники повідомили, що число затриманих на минулих в суботу в Росії акціях протест на підтримку опозиціонера Олексія Навального та інших політв'язнів перевищило 3,7 тисячі людей.
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