Навальний вдруге за півроку подав до суду на Пєскова

Засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний подав до суду на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого він уже вимагав визнати винним в очорненні його репутації минулого року.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Позов про захист честі, гідності та ділової репутації розглядатиме Пресненський суд Москви.

Сам Пєсков стверджує, що йому нічого не відомо про позов Навального.

Нагадаємо, що минулорічний позов Навального суд розглядати відмовився, пояснивши це "процесуальними недоліками під час подачі позову".

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Російський опозиціонер вимагав визнати такими, що невідповідними дійсності і порочать честь, гідність і ділову репутацію, слова Пєскова про те, що з Навальним, який тоді проходив лікування в Німеччині, "працюють фахівці ЦРУ", що "вкладають йому в уста все, що він озвучує".

Навальний вимагав опублікувати спростування цих слів на офіційному сайті Кремля.

Як повідомляє Znak.com, голова юрвідділу "Фонду боротьби з корупцією" В'ячеслав Гімаді підтвердив подачу позову. В ньому містяться ті самі вимоги, що й у попередньому

Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний відбуває тюремне покарання в колонії у справі "Ів Роше". Через своїх адвокатів він повідомив про проблеми зі здоров'ям – у нього болить спина і віднімається нога.

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