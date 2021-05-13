Офіційно номінант. Путіна внесли до списку на Нобелівську премію миру

Російського президента номінують вже не вперше, але всі попередні рази – в 2013, 2014 і 2016 роках – йому не вдавалося перемогти

Володимир Путін / Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін офіційно став номінантом на Нобелівську премію миру, стверджує член Російської академії природничих наук Сергій Комков, який і подав його кандидатуру у вересні 2020 року.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російський академік заявив, що Нобелівський комітет включив Путіна до списку претендентів, в якому, за його словами, зараз перебуває 286 осіб.

Раніше ми вже повідомляли про деяких з них – лідера білоруських протестів Світлану Тихановську, НАТО і Дональда Трампа.

"Відповіли (в Нобелівському комітеті. – Ред.), що "Вашого кандидата включено до списку", – каже Комков.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже запевнив, що в Кремлі не стежать за розвитком цієї історії і дізнаються про останні новини на цю тему зі ЗМІ.

Варто зазначити, що Путіна не вперше номінують на Нобелівську премію миру – його вже висували в 2013, 2014 та 2017 роках, але його обійшли Організація із заборони хімічної зброї (2013), активістка Малала Юсафзай і правозахисник Кайлаш Сатьярті (2014 року), а також Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (2017).

Втім, в різні часи на здобуття премії було висунуто й інших диктаторів: Беніто Муссоліні (1935), Адольфа Гітлера (1939), а Йосипа Сталіна – навіть двічі (1945, 1948).

Ім'я лауреата буде оголошено 8 жовтня в Осло.

А 2020 року нагорода дісталася Всесвітній продовольчій програмі – "за зусилля в боротьбі з голодом, її вклад в поліпшення умов миру в порушених конфліктом районах і за те, що вона виступила рушійною силою в заходах щодо запобігання використання голоду як зброї у війнах і конфліктах".