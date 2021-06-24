Опубліковано відео з борта британського есмінця

У ролику добре видно, як поруч з есмінцем пролітають бомбардувальники Су-24

Моряки британського флоту в білих масках і рукавичках. Фото: скрін

Вийшов репортаж кореспондента Джонатана Біла, який знаходився на борту есмінця Defender під час вчорашнього інциденту біля берегів Криму. У Мережі поділилися відео, в кадрі якого з'явився російський корабель, він переслідував британський есмінець.

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Відео опублікував сайт ВВС.

У якийсь момент російський корабель підійшов до судна максимально близько.

У репортажі чутно звернення до екіпажу російських прикордонників на англійській мові. Вони вимагають покинути зону і попереджають, що в іншому випадку відкриють вогонь.

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Добре видно, як поруч з есмінцем пролітають бомбардувальники Су-24.

Більше 20 російських літаків і два корабля берегової охорони стежили за британським військовим кораблем HMS Defender.

Відзначимо, що РФ обстріляла есмінець, на якому Україна підписала меморандум про морське партнерство з Британією. Документ передбачає спільне проектування і будівництво військових кораблів в Україні та Великобританії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.