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Парламент Канади проголосував за скасування візового режиму для України

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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30 березня, 14:17
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Парламентарі пропонують збільшити кількість персоналу для прийому українських мігрантів
Депутати парламенту Канади підтримали безвізи для українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Депутати парламенту Канади підтримали безвізи для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Федеральний парламент Канади підтримав скасування візового режиму з Україною. Про це йдеться у звіті Постійного комітету канадського парламенту.

Наголошується, що за цей звіт проголосували депутати парламенту, які раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.

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"Закликаємо уряд Канади запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, зокрема швидко надаючи електронний дозвіл на поїздки", – йдеться у документі.

Також парламентарі рекомендують уряду "збільшити кількість персоналу, щоб затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через діючу гуманітарну кризу". Крім того, депутати закликали підтримати українців та інших мешканців країни, які постраждали від конфлікту.

"Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент Росії Володимир Путін, відверто порушуючи міжнародне право", – наголошується у звіті.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ввів санкції проти 160 російських чиновників за їхню роль у вторгненні Москви до України.

Також ми інформували про те, як українцям отримати статус біженця у Канаді та чому це ризиковано.

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