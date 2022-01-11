Переговори США та РФ: у Байдена назвали два варіанти для Путіна

Влада США вважає, що на даному етапі переговорів щодо НАТО президент РФ Володимир Путін має два шляхи для вирішення ситуації. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Передає пресслужба Білого дома.
"Він може піти шляхом дипломатії – цього тижня ще два раунди переговорів; ми вважаємо їх потрійним пакетом, що, я думаю, вони також підтвердили зі свого боку, – або є шлях ескалації. Ми, безумовно, сподіваємося, що шлях дипломатії – це шлях, яким вони підуть", – сказала Псакі.
За її словами, під час переговорів США знову нагадали Росії про те, які наслідки її очікують у разі вторгнення в Україну.
Говорячи про те, як міг би виглядати вибір дипломатичного шляху з боку РФ, Псакі нагадала, що неподалік кордонів України знаходиться близько 100 тис. російських солдатів, яких потрібно повернути назад до казарм.
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"Очевидно, що повернути ці війська до казарм, повідомивши нам про свій намір зробити це, було б простим способом продемонструвати деескалацію", – сказала вона.
Переговори США – Росія
- У Женеві 10 січня відбулися двосторонні переговори між США та Росією. Москва зажадала від США юридичних гарантій того, що Україна та Грузія ніколи не увійдуть до НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Проте заступник держсекретаря США Венді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому зачинити двері до Альянсу для будь-якої країни.
- На тлі ультиматуму Кремля 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, а 13 – Росія – ОБСЄ.
- Водночас генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією по Україні . За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.
- 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову . Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.