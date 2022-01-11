Переговори США та РФ: у Байдена назвали два варіанти для Путіна

У Білому домі сподіваються, що Росія піде шляхом дипломатії

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Влада США вважає, що на даному етапі переговорів щодо НАТО президент РФ Володимир Путін має два шляхи для вирішення ситуації. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Передає пресслужба Білого дома.

"Він може піти шляхом дипломатії – цього тижня ще два раунди переговорів; ми вважаємо їх потрійним пакетом, що, я думаю, вони також підтвердили зі свого боку, – або є шлях ескалації. Ми, безумовно, сподіваємося, що шлях дипломатії – це шлях, яким вони підуть", – сказала Псакі.

За її словами, під час переговорів США знову нагадали Росії про те, які наслідки її очікують у разі вторгнення в Україну.

Реклама

Говорячи про те, як міг би виглядати вибір дипломатичного шляху з боку РФ, Псакі нагадала, що неподалік кордонів України знаходиться близько 100 тис. російських солдатів, яких потрібно повернути назад до казарм.

"Очевидно, що повернути ці війська до казарм, повідомивши нам про свій намір зробити це, було б простим способом продемонструвати деескалацію", – сказала вона.

Переговори США – Росія