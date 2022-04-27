Піонтковський пояснив, що відбувається з Придністров'ям

У РФ намагаються винайти можливість отримати локальну перемогу на Півдні України

Піонтковський про Придністров'я / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський заявив, що наступ окупантів на Донбас провалюється, тож у Кремлі шукають можливості отримати хоч якусь перемогу. Придністров'я відбувається через відчай у Кремлі. Росія веде непослідовну загарбницьку політику, заперечуючи власні військові злочини та наміри, які провалюються один за одним.

Про це Піонтковський розповів в інтерв’ю Наталії Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24".

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"Спочатку вони хотіли взяти Київ. Потім вони заявили, що випадково там опинились, і міста брати намірів не мають. Натомість мають намір захистити від геноциду російське населення Донбасу і розширити ОРДЛО до адмінкордонів Донецької та Луганської областей. Тепер і це провалюється. Якщо наступ не реалізовується на 10-й день, не беручи до уваги одне захоплене село, значить, його немає", – сказав Піонтковський.

У Кремлі тим часом, що називається, підгорає. Там намагаються винайти можливість отримати локальну перемогу на Півдні України.

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"Думаю, якомусь їхньому стратегу прийшла в голову ідея вдарити по Одесі з двох боків, скажімо, з боку Херсона (та з заходу – прим. ред.). У Придністров’ї є миротворчий корпус, адже у Росії всі війська – миротворчі. Я тримаю кулаки, добре, нехай ще цей миротворчий корпус спалять", – сказав Піонтковський.

Піонтковський вважає, що так звані миротворці швидко попадуть в оточення, а потім їх можна буде обміняти на захисників Маріуполя.

"Це, до речі, плодотворна ідея, а інакше цю серію вибухів пояснити неможливо. Це підготовка до якоїсь акції. Моя гіпотеза, що це безумний намір перекинути так званий миротворчий корпус із заходу на Одесу", – пояснив Піонтковський.

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Вибухи у Придністров'ї

Вранці 26 квітня у невизнаному Придністров'ї неподалік від кордону з Україною пролунали вибухи. Обійшлося без постраждалих, однак було підірвано радіоцентр, який ретранслював російське радіо.

РосЗМІ також повідомили про атаку на аеродром неподалік столиці невизнаного Придністров'я – Тирасполя.

Напередодні у Тирасполі пролунали вибухи біля будівлі "міністерства держбезпеки".

За даними української розвідки, вибухи були спланованою провокацією ФСБ.

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