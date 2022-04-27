Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Пионтковский объяснил, что происходит с Приднестровьем

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В РФ пытаются найти возможность одержать локальную победу на Юге Украины
Пионтковский о Приднестровье
Пионтковский о Приднестровье / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Журналист и политический деятель Андрей Пионтковский заявил, что наступление оккупантов на Донбасс проваливается, так что в Кремле ищут возможности одержать хоть какую-то победу. Приднестровье происходит из-за отчаяния в Кремле. Россия ведет непоследовательную захватническую политику, отрицая собственные военные преступления и проваливающиеся один за другим намерения.

Об этом Пионтковский рассказал в интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала "Украина 24".

Реклама

"Сначала они хотели взять Киев. Потом они заявили, что случайно там оказались, и города брать намерений не имеют. Зато намерены защитить от геноцида российское население Донбасса и расширить ОРДЛО до админграниц Донецкой и Луганской областей. Теперь и это проваливается. Если наступление не реализуется на 10-й день, не принимая во внимание одну захваченную деревню, значит, его нет", – сказал Пионтковский.

В Кремле между тем, что называется, подгорает. Там пытаются изобрести возможность одержать локальную победу на Юге Украины.

Реклама

"Думаю, какому-то их стратегу пришла в голову идея ударить по Одессе с двух сторон, скажем, со стороны Херсона (и с запада – прим. ред.). В Приднестровье есть миротворческий корпус, ведь в России все войска – миротворческие. Я держу кулаки, хорошо, пусть еще этот миротворческий корпус сожгут", – сказал Пионтковский.

Пионтковский считает, что так называемые миротворцы быстро попадут в оцепление, а затем их можно будет обменять на защитников Мариуполя.

"Это, кстати, плодотворная идея, а иначе эту серию взрывов объяснить невозможно. Это подготовка к какой-либо акции. Моя гипотеза, что это безумное намерение перебросить так называемый миротворческий корпус с запада в Одессу", – объяснил Пионтковский.

Реклама

Взрывы в Приднестровье

Утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

РосСМИ также сообщили об атаке на аэродром недалеко от столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя.

Накануне в Тирасполе прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности".

По данным украинской разведки, взрывы были спланированной провокацией ФСБ.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 27 апреля
1
Личный состав 22 400
Личный состав
2
Самолеты 185
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артиллерия 421
Артиллерия
7
Средства ПВО 71
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1666
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
Слава Украине!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять