Піонтковський розповів про останню надію Путіна

У Кремлі розуміють, що Україна може звільнити всі свої території воєнним шляхом

Андрій Піонтковський назвав останню надію Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після 9 травня у Росії змінилася риторика щодо війни в Україні. Останньою надією президента РФ Володимира Путіна стало те, що йому дозволять "зберегти обличчя". Для цього глава Кремля мобілізував свою агентуру за кордоном, яка має допомогти укласти таке необхідне для Росії перемир'я з Києвом.

Про це розповів російський журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський в ефірі "Україна разом" на каналі Україні 24.

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Він зазначив: промова Путіна на 9 травня вказує на те, що президент РФ розуміє, яку катастрофічну помилку зробив, розпочавши повномасштабну війну проти України. Армія України лише посилюється, і створюється перспектива повного звільнення українських територій воєнним шляхом.

"Одразу після 9 травня почався небаченої інтенсивності пропагандистський наступ Росії на Захід, включно із США. Починаючи з Макрона (президента Франції. – Ред.), була мобілізована вся агентура, всі симпатизанти Кремля. Макрон заявив, що "не треба принижувати Росію", або відвертіша форма – "не треба заганяти щура в кут, потрібно дати Путіну можливість зберегти обличчя", – розповів Піонтковський.

За словами журналіста, Макрон намагається переконати Захід у тому, що Україна має зберегти територіальну цілісність, але це не обов'язково досягати воєнними засобами.

"Можна укласти перемир'я і потім дуже довго дипломатично обговорювати тощо. Це остання надія Москви", – упевнений Піонтковський.

Журналіст розповів, що шляхом такого тиску Росія хоче досягти зменшення потоку озброєнь США в Україну.

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"Кремлю дуже важливо залишити в зубах ну хоч якийсь шматок української території. Вже не для того, щоб "продати" своєму народу перемогу, а для порятунку обличчя. Саме на цьому напрямку найближчими місяцями буде розгортатися дипломатично-пропагандистський наступ Москви", – додав Піонтковський.

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