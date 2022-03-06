Чому російські олігархи нічого не можуть зробити з Путіним? Відповідь опозиціонера Михайла Ходорковського

За його словами, багато олігархів із РФ — це путінська прислуга

Ймовірно, олігархи бояться Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Опозиціонер Михайло Ходорковський розповів, чому російські олігархи нічого не можуть зробити із президентом Росії Володимиром Путіним

Про це він сказав у ефірі каналу "Україна 24" під час інформаційного телемарафону

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Що сказав Ходорковський – тези

Не переносьте досвід демократичної країни на країну, де тоталітаризм.

Дерипаска та інші – це путінська прислуга. Якщо цій прислузі буде боляче, неприємно, гидко – Путіну на це буде наплювати.

Але санкції проти цих людей зараз необхідні, тому що Путіну не можна дати можливість використати їхні капітали для роботи із західним суспільством та політичними елітами в його інтересах.

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки із РФ.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, зараз необхідно відключити Ощадбанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.