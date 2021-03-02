"Кухар Путіна" заплатить півмільйона доларів за голову Ходорковського

Відомий як "кухар Путіна" російський олігарх Євген Пригожин, за якого раніше оголосило нагороду ФБР, сам готовий заплатити за упіймання екскерівника російської компанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського.

Реклама

Про це повідомила пресслужба компанії "Конкорд", яка належить Пригожину.

"Із задоволенням запропоную за його упіймання 500 тисяч доларів, але лише в тому разі, якщо його упіймає громадянин Росії, аби не платити гроші іноземцям, які гноблять нас в санкціях", – заявив Пригожин.

Він стверджує, що США розшукують його "за неіснуючими звинуваченнями", тоді ж як Михайло Ходорковський "пачками вбивав людей".

Пригожин додав, що вважає себе "патріотом і хорошим хлопцем", а Ходорковського – "колишнім олігархом, який підкупив вище керівництво країни 90-х і вкрав величезні кошти нашого народу".

Реклама

"Мене переслідують за мої переконання, за те, про що люблять верещати ліберальні ЗМІ, використовуючи поняття "в'язень совісті". На відміну від Навального, який просто тупо вкрав гроші, за що і сидить", – додав Пригожин.

Сам Ходорковський уже відповів на заяву "кухаря Путіна", назвавши це "кримінальним замовленням" і нагадавши про його кримінальне минуле.

"Можна вивести пацана з пітерського підворіття, але от підворіття з нього, схоже, не виходить", – додав політик.

Нагадаємо, що минулого року Євросоюз ввів санкції проти Євгена Пригожина через його приватну військову компанію Вагнера.

А в попередньому році США ввели санкції проти людей і компаній, пов'язаних з пригожинською "фабрикою тролів" – "Агентством інтернет-досліджень" в Санкт-Петербурзі.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама