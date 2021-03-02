Русский
$ 28
33,72
  1. Світові новини
  2. Росія

"Кухар Путіна" заплатить півмільйона доларів за голову Ходорковського

2 березня, 19:23

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Політик назвав слова Євгена Пригожина "кримінальним замовленням"

Відомий як "кухар Путіна" російський олігарх Євген Пригожин, за якого раніше оголосило нагороду ФБР, сам готовий заплатити за упіймання екскерівника російської компанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського.

Реклама

Про це повідомила пресслужба компанії "Конкорд", яка належить Пригожину.

"Із задоволенням запропоную за його упіймання 500 тисяч доларів, але лише в тому разі, якщо його упіймає громадянин Росії, аби не платити гроші іноземцям, які гноблять нас в санкціях", – заявив Пригожин.

Він стверджує, що США розшукують його "за неіснуючими звинуваченнями", тоді ж як Михайло Ходорковський "пачками вбивав людей".

Пригожин додав, що вважає себе "патріотом і хорошим хлопцем", а Ходорковського – "колишнім олігархом, який підкупив вище керівництво країни 90-х і вкрав величезні кошти нашого народу".

Реклама

"Мене переслідують за мої переконання, за те, про що люблять верещати ліберальні ЗМІ, використовуючи поняття "в'язень совісті". На відміну від Навального, який просто тупо вкрав гроші, за що і сидить", – додав Пригожин.

В тренді
Словаччина купить у РФ 2 млн доз вакцини: "Супутник" чекає перевірка і реєстрація

Сам Ходорковський уже відповів на заяву "кухаря Путіна", назвавши це "кримінальним замовленням" і нагадавши про його кримінальне минуле.

"Можна вивести пацана з пітерського підворіття, але от підворіття з нього, схоже, не виходить", – додав політик.

Нагадаємо, що минулого року Євросоюз ввів санкції проти Євгена Пригожина через його приватну військову компанію Вагнера.

А в попередньому році США ввели санкції проти людей і компаній, пов'язаних з пригожинською "фабрикою тролів" – "Агентством інтернет-досліджень" в Санкт-Петербурзі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Ходорковський пригожин нагорода
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
Україна ввела санкції проти мережі
Україна ввела санкції проти мережі "Спортмастер"Економіка
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2"Економіка
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
У Херсоні організували
У Херсоні організували "вакцина-тур" у Москву: подробиці скандалуІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти