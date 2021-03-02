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"Повар Путина" заплатит полмиллиона долларов за голову Ходорковского

2 марта, 19:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Политик назвал слова Евгения Пригожина "криминальным заказом"

Известный как "повар Путина" российский олигарх Евгений Пригожин, за которого ранее объявило награду ФБР, сам готов заплатить за поимку экс-главы российской компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского.

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Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

"С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях", — заявил Пригожин.

Он утверждает, что США разыскивают его "по несуществующим обвинениям", тогда как Михаил Ходорковский "пачками убивал людей".

Пригожин добавил, что считает себя "патриотом и хорошим парнем", а Ходорковского – "бывшим олигархом, который подкупил высшее руководство страны 90-х и украл огромные средства нашего народа".

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"Меня преследуют за мои убеждения, за то, о чем любят визжать либеральные СМИ, используя понятие "узник совести". В отличие от Навального, который просто тупо спер деньги, за что и сидит", – добавил Пригожин.

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Сам Ходорковский уже ответил на заявление "повара Путина", назвав это "криминальным заказом" и напомнив о его уголовном прошлом.

"Можно вывести пацана из питерской подворотни, но вот подворотню из него, похоже, не получается", – добавил политик.

Напомним, что в прошлом году Евросоюз ввел санкции против Евгения Пригожина из-за принадлежащей ему частной военной компанией Вагнера.

А годом ранее США ввели санкции против людей и компаний, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – "Агентством интернет-исследований" в Санкт-Петербурге.

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Россия Ходорковский пригожин награда
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