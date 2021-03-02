"Повар Путина" заплатит полмиллиона долларов за голову Ходорковского

Известный как "повар Путина" российский олигарх Евгений Пригожин, за которого ранее объявило награду ФБР, сам готов заплатить за поимку экс-главы российской компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского.

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Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

"С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях", — заявил Пригожин.

Он утверждает, что США разыскивают его "по несуществующим обвинениям", тогда как Михаил Ходорковский "пачками убивал людей".

Пригожин добавил, что считает себя "патриотом и хорошим парнем", а Ходорковского – "бывшим олигархом, который подкупил высшее руководство страны 90-х и украл огромные средства нашего народа".

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"Меня преследуют за мои убеждения, за то, о чем любят визжать либеральные СМИ, используя понятие "узник совести". В отличие от Навального, который просто тупо спер деньги, за что и сидит", – добавил Пригожин.

Сам Ходорковский уже ответил на заявление "повара Путина", назвав это "криминальным заказом" и напомнив о его уголовном прошлом.

"Можно вывести пацана из питерской подворотни, но вот подворотню из него, похоже, не получается", – добавил политик.

Напомним, что в прошлом году Евросоюз ввел санкции против Евгения Пригожина из-за принадлежащей ему частной военной компанией Вагнера.

А годом ранее США ввели санкции против людей и компаний, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – "Агентством интернет-исследований" в Санкт-Петербурге.

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