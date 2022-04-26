Президент Молдови назвала причину вибухів у Придністров'ї

У Молдові стурбовані ескалацією ситуації

Майя Санду прокомментировала серию взрывов в Приднестровье / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Молдови Майя Санду відреагувала на серію вибухів у невизнаній "республіці" Придністров'я.

"Вибухи в Придністров'ї пов'язані з протиборчими силами всередині регіону", – цитує Санду Telegram-канал "Новости Одессы".

Зазначимо, що 26 квітня президент Молдови скликала засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами у Придністровському регіоні.

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Вибухи у Придністров'ї

Вранці 26 квітня у невизнаному Придністров'ї неподалік від кордону з Україною прогриміли вибухи. Обійшлося без постраждалих, однак було підірвано радіоцентр, який ретранслював російське радіо.

РосЗМІ також повідомили про атаку на аеродром неподалік столиці невизнаного Придністров'я – Тирасполя.

Напередодні у Тирасполі пролунали вибухи біля будівлі "міністерства держбезпеки".

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За даними української розвідки, вибухи були спланованою провокацією ФСБ.

Армія РФ в Україні хоче пробити коридор до Придністров'я

У Міноборони Росії раніше заявляли, що друга фаза війни в Україні передбачає вихід до кордону Придністров'я.

"Контроль над півднем України – це ще один вихід у Придністров'я, де також спостерігаються факти утисків російськомовного населення", – заявив в. о. командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв.

Україна додатково посилила кордон з Молдовою у районі самопроголошеного Придністров'я, щоб запобігти проникненню звідти російських диверсійних груп.