Прокремлівські тролі атакували західні ЗМІ в 16 країнах

У розслідуванні ВВС згадується три десятки сайтів, які постраждали від російських ботів

Російські тролі розміщували коментарі на сайтах західних видань у 16 країнах, щоб на основі цих коментарів можна було створювати інформаційну картину, вигідну Кремлю. Всього вчені виявили 242 матеріали, що мають відношення до Росії, до яких були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні коментарі.

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Про це йдеться в розслідуванні ВВС, яке спирається на дослідження Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету.

Серед видань, які постраждали в результаті атак, – сайти британських Mail Online, Express і Time, американської Fox News, Le Figaro у Франції, Der Spiegel і Die Welt в Німеччині, а також італійської La Stampa. Всього в дослідженні згадуються 32 веб-сайти. Коментарі тролів, розміщені на цих ресурсах, потім використовували російськомовні ЗМІ в якості основи для статей.

Вчені показали як приклад переклад статті на сайті RuEconomics. Фото: ВВС

Подібна тактика набирала обертів з 2018 року і останнім часом фокусувалася на виведенні західних військ з Афганістану. Автори дослідження наводять як приклад публікацію статті на сайті Mail Online про перемогу талібів, в якій з'явилося 2,5 тисячі коментарів. Деякі з них потім стали основою для виходу статті "Британці порівняли прихід талібів до влади з кінцем західної цивілізації" на російському новинному ресурсі.

Дослідники говорять, що це був лише один з 18 недавніх матеріалів про падіння Кабула, підготовлений з використанням коментарів читачів у Великій Британії і США і таких, які "підтримують твердження Росії про крах ліберальної демократії і провал НАТО".

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Як це працює

Вчені використовували метод розпізнавання патернів для аналізу коментарів читачів. Таким чином виникло припущення, що деякі акаунти організованим чином розміщували прокремлівський контент.

Ці коментарі потім підхоплювалися російськими ЗМІ, які на їх основі створювали з початкової новини російськомовний матеріал, в якому під потрібним кутом подавалася нібито думка британців.

Такі матеріали публікували в Росії, але також і в інших європейських країнах, особливо в Болгарії.

Потім їх просували в соцмережах, включаючи Telegram, що збільшувало охоплення аудиторії.

Подібні публікації дозволяли створити видимість того, що політика президента Путіна має широку підтримку серед жителів західних країн.

Росія послідовно заперечує свою причетність до операцій з пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, що раніше ФСБ заявила про "українських карателів" часів Другої світової. Мінкульт відповів на пропаганду.