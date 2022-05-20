Путін — друг, але привілеї дорожчі? Після позбавлення офісу Шредер пішов із "Роснафти"

Два члени ради директорів заявили про неможливість подальшої роботи

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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та директор підприємства Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг повідомили про неможливість продовжувати роботу у раді директорів російської компанії "Роснафта". Вони обіймали посади голови та заступника голови ради відповідно. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У заяві "Роснафти" йдеться, що в компанії з розумінням ставляться до цього рішення, і дякують Шредеру і Варнігу за незмінну підтримку.

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Що відомо про Шредера і Варніга

Герхард Шредер очолював раду директорів компанії з вересня 2017 року, а Маттіаса Варніга було обрано до складу директорів у вересні 2011 року.

Відомо, що Варніг – старий знайомий президента РФ Володимира Путіна. Вони знайомі ще з часів СРСР, коли Путін служив у КДБ, а Варніг – у німецькому Штазі.

Герхард Шредер, який обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 рік, також близький до Володимира Путіна, за що неодноразово критикувався на батьківщині. Він не дистанціювався від Путіна навіть після початку війни в Україні.

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У Німеччині його позбавили через це привілеїв ексканцлерів. У Бундестазі заявили, що Шредер більше не виконує жодних зобов'язань як колишній глава уряду, тим самим немає підстав для надання йому співробітників та офісу, тому його бюро в парламенті закривається.

У 2020 році Шредер був головним лобістом у ФРН щодо скасування введених проти Росії санкцій.

За підтримки Росії після анексії Криму центр "Миротворець" вніс його до так званої бази ворогів України, що тоді дуже обурило Міністерство закордонних справ Німеччини.

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Додамо, це не перші іноземці, які залишають посади в російській компанії. Так, після нападу Росії на Україну з ради директорів "Роснафти" пішли представники компанії ВР Роберт Дадлі та Бернард Луні.

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