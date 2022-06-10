Путін не хоче захищати Лукашенка? Росія вивозить із Білорусі ЗРК С-400

Росія перекидає з Білорусі зенітні ракетні комплекси С-400. Їх днями помітили у колоні, яка прямувала до Гомеля. А 10 червня туди прилетів вантажний літак, на який, мабуть, завантажать С-400.
Про це повідомив Telegram-канал моніторингу військової активності "Білоруські Гаюн".
За попередніми даними, до аеропорту Гомеля прилетів вантажний літак Ан-124 (або Іл-76).
"Ймовірно, на даний момент, може здійснюватися навантаження зенітно-ракетних комплексів "С-400", які вчора були помічені у русі з Брестської області до Гомеля", – йдеться у повідомленні.
Також 9 червня Telegram-канал писав про те, що трасою М-10 з боку Речиці до Гомеля їхала велика колона ЗС РФ і РБ. Серед техніки помічені: 2 зенітні ракетні комплекси С-400, ТМЗ для С-400, радіолокатор підсвітки та наведення (РПН) для С-400, 5 Уралів з причепом Ф52, МАЗ тентовий, бензовоз та МАЗ з радіостанцією, 2 машини ВАІ. Цю ж колону помічено вранці на трасі М-10 біля Лунинця (Брестська область).
З техніки білоруських збройних сил у колоні лише тентований МАЗ та ВАІ.
Напрямок руху колони. Фото: Беларускі Гаюн
Що таке ЗРК С-400
Російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 400 км і тактичні балістичні цілі на дальності до 60 км, що летять зі швидкістю до 4,8 км/с: крилаті ракети, літаки тактичної та стратегічної авіації, маневруючі боєголовки балістичних ракет. Радар раннього виявлення забезпечує дальність виявлення до 600 км.
Він створений для ураження всіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, установників перешкод, літаків радіолокаційного дозору та наведення.
Нагадаємо, що ще у вересні 2021 року стало відомо, що самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що домовився про постачання до Білорусі ракетних комплексів С-400, щоб розташувати їх біля кордону України.
Раніше ми писали, що військовий експерт Олег Жданов назвав цілі російських "Іскандерів" у Білорусі, які розташовані десь за 50 км від нашого кордону з Білоруссю. Також там було помічено російські комплекси "Панцир С1". Жданов зазначив, що С-400 прикриває велику акваторію піднебіння, "Панцир С1" – позиційні райони.
7 червня міністерство оборони Білорусі заявило про початок навчань з переходу із мирного на воєнний час.