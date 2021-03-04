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Путін віджартувався від чергового палацу: "Тільки мені його не переписуйте" (відео)

4 березня, 17:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після розслідування Навального, господаря Кремля насторожують будь-які згадки про палаци

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з учасниками всеросійської акції взаємодопомоги "Ми разом" жартом відповів дівчині, коли вона опинилася біля одного з російських палаців.

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На зв'язок з президентом вийшла дівчина з Ленінградської області. Вона розповіла, що знаходиться у двох кілометрах від Стрельни – місця, де знаходиться "Палац конгресів" Управління справами президента.

На це Путін відреагував жартом, ймовірно, згадавши розслідування Навального про палац у Геленджіку: "Ну добре, виглядає як ще один палац, так що приїду. Тільки мені його не переписуйте".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував матеріали свого розслідування, в якому показав "палац Путіна" в Геленджику. Примітно, що поруч знаходиться і величезна територія, що належить ФСБ.

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Вражають уяву не тільки володіння господаря Кремля, а й те, що у Путіна всередині "палацу". Варто зазначити, що сам президент РФ відхрестився від цього майна – ні йому, ні його близьким це нібито не належить.

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Росія палац Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

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