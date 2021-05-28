Путін підняв ставки перед зустріччю з Байденом – Геращенко про посадку літака в Мінську

За словами Геращенко, Путін завжди піднімає ставки, щоб говорити зі своїми співрозмовниками з позиції сили

Інцидент з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича стався спеціально перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Він (літак – Ред.) був посаджений перед зустріччю Путіна і Байдена. Путін завжди піднімає ставки, щоб говорити зі своїми співрозмовниками з позиції сили. Для того, щоб там "втирати", що Україна, Білорусь, всі пострадянські республіки знаходиться під його впливом", – сказала Геращенко.

За її словами, Лукашенко провів цю спецоперацію для того, щоб всьому світу разом з Путіним показати, що буде з кожним, хто посміє виступати проти двох диктаторських режимів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську