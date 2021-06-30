Путін назвав українців "російським народом"

Росія не включила Україну до списку "недружніх" країн, в якій знаходяться тільки США і Чехія, тому що президент РФ Володимир Путін не вважає українців недружнім народом.
Про це він заявив під час "Прямої лінії".
Відповідаючи на запитання росіян, Путін в черговий раз скористався кремлівськими темниками про "один" народ – українців та росіян.
"Я вважаю, що українці і росіяни – це взагалі один народ", – сказав Путін.
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"Спорідненість" українців і росіян президент РФ порівняв зі спорідненістю євреїв з різних мовних груп – ідишо- та івритомовних, а також з мордвінськими підгрупами – ерзямі, мокшами та шокшами.
Додатково до цього, Путін взагалі назвав українців "російським народом".
"Російський народ завжди намагалися розтягнути, роздрібнити. Це ще з Середніх століть – від Речі Посполитої, тому що сама Польща хотіла стати великою державою, тому намагалася роздрібнити всіх, хто навкруги. А потім це підхопила Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни", – поділився історичними "одкровеннями" російський лідер.
Третім "аргументом" президент РФ навів принизливий розподіл населення Російської імперії на "великоросів", "білоросів" і "малоросів". До останніх відносили етнічних українців.
Нагадаємо, раніше цього самого місяця Путін дав інтерв'ю російським ЗМІ, відповівши на ряд питань про Україну.