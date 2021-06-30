Русский
$ 27,18
32,3
  1. Світові новини
  2. Росія

Путін назвав українців "російським народом"

30 червня 2021 12:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент Росії вважає українців і росіян одним народом і досі пам'ятає принизливий розподіл на великоросів, білоросів і малоросів

Росія не включила Україну до списку "недружніх" країн, в якій знаходяться тільки США і Чехія, тому що президент РФ Володимир Путін не вважає українців недружнім народом.

Реклама

Про це він заявив під час "Прямої лінії".

Відповідаючи на запитання росіян, Путін в черговий раз скористався кремлівськими темниками про "один" народ – українців та росіян.

"Я вважаю, що українці і росіяни – це взагалі один народ", – сказав Путін.

Читайте також: "Одним мазком" – про що сказали Байден і Путін, згадуючи Україну після зустрічі в Женеві

Реклама

"Спорідненість" українців і росіян президент РФ порівняв зі спорідненістю євреїв з різних мовних груп – ідишо- та івритомовних, а також з мордвінськими підгрупами – ерзямі, мокшами та шокшами.

Не пропусти!
Герой матчу Україна – Швеція показав "ліфчик": для чого він потрібен футболістам
Артем Довбік зняв футболку і показав спортивний трекер

Додатково до цього, Путін взагалі назвав українців "російським народом".

"Російський народ завжди намагалися розтягнути, роздрібнити. Це ще з Середніх століть – від Речі Посполитої, тому що сама Польща хотіла стати великою державою, тому намагалася роздрібнити всіх, хто навкруги. А потім це підхопила Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни", – поділився історичними "одкровеннями" російський лідер.

Третім "аргументом" президент РФ навів принизливий розподіл населення Російської імперії на "великоросів", "білоросів" і "малоросів". До останніх відносили етнічних українців.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця Путін дав інтерв'ю російським ЗМІ, відповівши на ряд питань про Україну.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
Борис Джонсон
Борис Джонсон "умив" Росію після інциденту з есмінцем: "Окупація Криму незаконна"Інші країни
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхати
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхатиВлада
Невдало пожартував. Гордон порівняв вік російської співачки з
Невдало пожартував. Гордон порівняв вік російської співачки з "очком" (відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти