Путін назвав українців "російським народом"

Президент Росії вважає українців і росіян одним народом і досі пам'ятає принизливий розподіл на великоросів, білоросів і малоросів

Росія не включила Україну до списку "недружніх" країн, в якій знаходяться тільки США і Чехія, тому що президент РФ Володимир Путін не вважає українців недружнім народом.

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Про це він заявив під час "Прямої лінії".

Відповідаючи на запитання росіян, Путін в черговий раз скористався кремлівськими темниками про "один" народ – українців та росіян.

"Я вважаю, що українці і росіяни – це взагалі один народ", – сказав Путін.

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"Спорідненість" українців і росіян президент РФ порівняв зі спорідненістю євреїв з різних мовних груп – ідишо- та івритомовних, а також з мордвінськими підгрупами – ерзямі, мокшами та шокшами.

Додатково до цього, Путін взагалі назвав українців "російським народом".

"Російський народ завжди намагалися розтягнути, роздрібнити. Це ще з Середніх століть – від Речі Посполитої, тому що сама Польща хотіла стати великою державою, тому намагалася роздрібнити всіх, хто навкруги. А потім це підхопила Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни", – поділився історичними "одкровеннями" російський лідер.

Третім "аргументом" президент РФ навів принизливий розподіл населення Російської імперії на "великоросів", "білоросів" і "малоросів". До останніх відносили етнічних українців.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця Путін дав інтерв'ю російським ЗМІ, відповівши на ряд питань про Україну.