Розламався ще до зіткнення з дном: у Мережі показали фото затонулого крейсера "Москва"

Видно також уламки вертольота неподалік корабля

Зазначається, що, судячи з розташування уламків, крейсер ліг на дно лівим бортом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася перша ехолокаційна зйомка флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" на дні Чорного моря.

Про це повідомляє "Думская". Фото можна подивитися в Telegram-каналі "Україна 24".

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Знімки крейсера

Одеський дайвер-інструктор Ростислав Курочкін зазначив, що крейсер ліг на дно лівим бортом. На його думку, це відповідає повідомленню Міноборони РФ про втрату стійкості та знімкам, де "Москва" має крен саме на лівий борт.

"Судячи з розміщення уламків, корпус корабля розламався до зіткнення з дном, що говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови", – сказав він.

На другому знімку видно також уламки вертольота Мі-26 неподалік крейсера. На думку Курочкіна, він, ймовірно, використовувався під час спроби погасити пожежу на кораблі й упав у море, хоча в Росії не робили заяв про втрати гелікоптерів цього типу.

Поки що невідомо, хто проводив ехолокаційну розвідку дна. Водночас наголошується, що фотографії екрана нагадують німецький активний сонар Atlas Electronik CSU 90 – у регіоні на озброєнні такий є в підводних човнів Dolphin ВМС Ізраїлю.

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Нагадаємо, крейсер "Москва", який затонув у водах Чорного моря, є власністю нашої країни. Згідно з Конвенцією ООН від 1996 року всі об'єкти на дні вод економічної зони України є її власністю.

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