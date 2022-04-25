Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Розламався ще до зіткнення з дном: у Мережі показали фото затонулого крейсера "Москва"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 19:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Видно також уламки вертольота неподалік корабля
Зазначається, що, судячи з розташування уламків, крейсер ліг на дно лівим бортом.
Зазначається, що, судячи з розташування уламків, крейсер ліг на дно лівим бортом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася перша ехолокаційна зйомка флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" на дні Чорного моря.

Про це повідомляє "Думская". Фото можна подивитися в Telegram-каналі "Україна 24".

Реклама

Знімки крейсера

Одеський дайвер-інструктор Ростислав Курочкін зазначив, що крейсер ліг на дно лівим бортом. На його думку, це відповідає повідомленню Міноборони РФ про втрату стійкості та знімкам, де "Москва" має крен саме на лівий борт.

"Судячи з розміщення уламків, корпус корабля розламався до зіткнення з дном, що говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови", – сказав він.

На другому знімку видно також уламки вертольота Мі-26 неподалік крейсера. На думку Курочкіна, він, ймовірно, використовувався під час спроби погасити пожежу на кораблі й упав у море, хоча в Росії не робили заяв про втрати гелікоптерів цього типу.

Поки що невідомо, хто проводив ехолокаційну розвідку дна. Водночас наголошується, що фотографії екрана нагадують німецький активний сонар Atlas Electronik CSU 90 – у регіоні на озброєнні такий є в підводних човнів Dolphin ВМС Ізраїлю.

Реклама

Нагадаємо, крейсер "Москва", який затонув у водах Чорного моря, є власністю нашої країни. Згідно з Конвенцією ООН від 1996 року всі об'єкти на дні вод економічної зони України є її власністю.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти