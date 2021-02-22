Рейтинги Путіна падають після протестів у Росії – експерт

Люди вийшли на вулиці, незважаючи на попередження від влади

Протести, які спалахнули в Росії після затримання Олексія Навального, охопили практично всю країну.

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Про це заявив російський політичний діяч, міжнародний правозахисник, голова Фонду з прав людини Гаррі Каспаров під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Так, кількість протестувальників ще не досягло критичного рівня, але від Санкт-Петербурга до Владивостока люди вийшли на вулиці, незважаючи на попередження від влади і знаючи, що будуть арешти, побиття і навіть гірше. Вони вийшли незважаючи ні на що... Тому протести не захлинулися", – сказав він.

Він зазначив, що навіть офіційна прокремлівська соціологія говорить про те, що рейтинги популярності Путіна падають.

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"Люди дійсно незадоволені. 70% із тих, хто брав участь в останніх акціях – це люди не старше 35 років. Це означає, що вони не мають безпосереднього зв'язку з Радянським Союзом або радянською історією. І вони показали, що категорично відкидають путінський режим", – резюмував Гаррі Каспаров.

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Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Нагадаємо, що 2 лютого Симоновський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 роки колонії загального режиму. В Громадської спостережної комісії стверджують, що його збираються відправити в одну з колоній Центрального федерального округу РФ.

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