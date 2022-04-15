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Росія може застосувати ядерну зброю? Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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15 квітня, 12:00
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До ядерних загроз Путіна не варто ставитись легковажно, попереджає ЦРУ. Фото: колаж "Сьогодні"
До ядерних загроз Путіна не варто ставитись легковажно, попереджає ЦРУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють відновлення роботи української металургії, ймовірність дефолту в Росії та можливість застосування Москвою ядерної зброї.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Українська металургія відновлює роботу

Американська газета The Wall Street Journal пише, що українська металургія поступово відновлює роботу, найбільші компанії – "Метінвест" Ріната Ахметова та "АрселорМіттал" – перезапускають свої підприємства. Як зазначає видання, перезапуск є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка постраждала від російського вторгнення. Велика сталеливарна промисловість України законсервувала свою діяльність через ризики безпеки та труднощі з постачанням та експортом готової продукції.

ЄС планує запровадити поетапне ембарго на закупівлю російської нафти

Видання The New York Times повідомляє, що Євросоюз планує запровадити поетапне ембарго на закупівлю російської нафти, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення до України. Проте предметні переговори про це стартують не раніше, ніж другий тур президентських виборів у Франції, який запланований на 24 квітня. Українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" запустили проєкт #StopBloodyEnergy, мета якого – переконати Захід відмовитись від російських енергоресурсів.

Росія загрожує США та союзникам через військову допомогу Україні

The Washington Post інформує, що цього тижня Росія загрожувала США та союзникам через надання ними військової допомоги Україні. Країна-окупант направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту, в якій попереджає, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєння до України "підливають паливо" у конфлікт і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

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Росія стоїть на порозі дефолту

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що в Росії може бути дефолт після того, як вона спробувала обслуговувати свої доларові облігації в рублях. За даними Moody's, це стало першим великим дефолтом Москви за зовнішніми облігаціями з часів революції більшовиків 1917 року. 4 квітня Росія здійснила платіж за двома суверенними облігаціями – терміном погашення у 2022 та 2042 роках – у рублях, а не в доларах, як вона зобов'язана сплатити за умовами цінних паперів.

Росія може застосувати ядерну зброю

Німецький журнал Der Spiegel пише, що ЦРУ попереджає про можливість використання Росією стратегічної зброї. Служба зовнішньої розвідки США застерігає не сприймати російські ядерні загрози легковажно.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у разі ядерного удару Росії по країнах НАТО Захід насамперед звернеться до Китаю. Пекін зможе знайти аргументи для президента РФ Володимира Путіна та не допустить ядерної війни.

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Також сайт "Сьогодні" інформував, що, за словами спікера Путіна Дмитра Пєскова, Росія не збирається застосовувати ядерну зброю у війні з Україною. Ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню російської держави".

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 12:00 15 квітня
1
Особовий склад 20000
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

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