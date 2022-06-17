Росія "ні до чого": Путін звинуватив Захід у всесвітньому голоді

Російський диктатор розповів, коли буде розв'язано питання про постачання зерна

Президент Росії розповів, як Україна може вивозити своє зерно. / Фото: ZN.ua, Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "не перешкоджає" вивезенню українського зерна. Водночас Україна, на його думку, має розмінувати порти в Чорному морі.

Про це він заявив на пленарному засіданні 25 Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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Вивіз зерна

Серед іншого, президент РФ, як і завжди, почав звинувачувати країни Заходу – цього разу у спекуляції щодо постачання українського зерна з портів на світові ринки.

"Йдеться про 5-6 млн тонн пшениці. Але у світі виробляється 800 млн тонн пшениці. Отже, українська пшениця – це крапля в морі", – сказав він.

Крім цього, міжнародний злочинець заявив, що Україна може вивозити своє зерно за допомогою сухопутних коридорів – наприклад, через територію Білорусі, Польщі чи Румунії. Путін зазначив, що питання буде розв'язано тоді, коли Київ "перестане орієнтуватись на своїх західних господарів".

"Є ще інша небезпека – що зерно піде в оплату зброї, що поставляється. Але це зовсім буде тоді сумно", – заявив диктатор.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомив, що Володимир Путін вирішив перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Було анонсовано перенесення на годину – це пояснили "потужними DDoS-атаками на системи акредитації ПМЕФ". Також норвезький активіст оригінально висловив свою ненависть до президента Росії.