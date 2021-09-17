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Росія звинуватила Україну, США та Німеччину в хакерських атаках

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 вересня, 14:08
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У РФ заявили, нібито на єдиний портал держпослуг в ході електронного голосування здійснюють хакерські атаки
У РФ заявили, нібито їх ресурс для голосування на виборах атакують хакери
У РФ заявили, нібито їх ресурс для голосування на виборах атакують хакери / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мінціфри Росії стверджують, що на інфраструктуру електронного голосування на виборах до Держдуми почали DDоS-атаки. У РФ кажуть, нібито атаки здійснюють з США, Німеччини, Китаю і України.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Глава російського ЦВК Елла Памфілова заявила, що "інтерес до виборів великий". У відомстві уточнили, що нібито половина атак надходить з США.

"(Атаки, – Ред.) дуже зашкалюють. По країнах – США (50%), Німеччина (25%), Росія (10%), Китай (10%), Україна (5%) ", – сказала Памфілова в інформаційному центрі ЦВК РФ у п'ятницю.

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У ЦВК також повідомили про DDoS-атаки на сайт держпослуг. Найбільше їх надходить теж нібито з США – 50%.

Кого сьогодні вибирають росіяни?

Росіянам протягом 17-19 вересня треба вибрати 450 депутатів Держдуми:

  • 225 депутатів в одномандатних виборчих округах (один округ – один депутат);
  • ще 225 депутатів – від політичних партій, по федеральному виборчому округу (пропорційно числу голосів за списками кандидатів).

Також вони будуть голосувати за нових вищих посадових осіб суб'єктів країни.

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Нагадаємо, раніше ВР України закликала не визнавати вибори в Держдуму РФ у Криму і на Донбасі.

Крім того, напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти масово паспортизують жителів ОРДЛО.

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