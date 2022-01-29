Росія відводить частину військ від України

У Росії війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.
Про це повідомляє Інтерфакс .
"Всі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО", – сказав командувач військами ЗВО Олександр Журавльов.
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За даними штабу округу, авіація, яка була задіяна в ході перевірки, також повернулася на аеродроми базування.
Зазначимо, до ЗВО входять, зокрема, Курська, Воронезька, Брянська області, які межують з Україною, там раніше відзначалося накопичення військ РФ.
Військові навчання РФ
- У першій половині січня Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками неподалік від українського кордону. У навчаннях брали участь 10 тисяч військовослужбовців.
- А 11 січня видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами.
- Ще раніше, у вересні 2021 року, в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Тоді близько 20 кораблів та суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрільби.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.