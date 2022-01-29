Росія відводить частину військ від України

Військовослужбовці РФ повертаються до пунктів постійної дислокації

Військові РФ (ліворуч) та українські прикордонники (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії війська та авіація Західного військового округу (ЗВО) завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.

Про це повідомляє Інтерфакс .

Реклама

"Всі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО", – сказав командувач військами ЗВО Олександр Журавльов.

За даними штабу округу, авіація, яка була задіяна в ході перевірки, також повернулася на аеродроми базування.

Зазначимо, до ЗВО входять, зокрема, Курська, Воронезька, Брянська області, які межують з Україною, там раніше відзначалося накопичення військ РФ.

Реклама

Військові навчання РФ