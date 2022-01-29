Россия отводит часть войск от Украины

Военнослужащие РФ возвращаются в пункты постоянной дислокации

Военные РФ (слева) и украинские пограничники (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В России войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", – сказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

По данным штаба округа, авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.

Отметим, в ЗВО входят, в том числе, Курская, Воронежская, Брянская области, которые граничат с Украиной, там ранее отмечалось скопление войск РФ.

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Военные учения РФ