Россия отводит часть войск от Украины

В России войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", – сказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.
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По данным штаба округа, авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.
Отметим, в ЗВО входят, в том числе, Курская, Воронежская, Брянская области, которые граничат с Украиной, там ранее отмечалось скопление войск РФ.
Военные учения РФ
- В первой половине января Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимали участие 10 тысяч военнослужащих.
- А 11 января издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.
- Еще ранее, в сентябре 2021, в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.