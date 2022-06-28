Росія погрожує світу перед самітом НАТО: хто з країн може потрапити під удар (фото)

У країні-агресорі опублікували деякі супутникові знімки

У Росії відреагували на відкриття саміту НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 червня, у Мадриді (Іспанія) відкривається саміт НАТО, на якому розглянуть багато проблемних питань. Зокрема очікується, що Північноатлантичний альянс визначить Росію як головну загрозу. На це вже відреагували в "Роскосмосі".

На своїй сторінці в Telegram російська державна корпорація опублікувала супутникові знімки "центрів ухвалення рішень", які підтримують Україну.

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Як зазначається, "Роскосмос" опублікував супутникові знімки "центрів ухвалення рішень", які підтримують нашу країну, – Білий дім, Пентагон, штаб-квартира НАТО тощо.

Водночас не обійшлося без заяв – начебто "країни Заходу оголосять Росію своїм ворогом", тому і написали точні координати цих об'єктів "про всяк випадок".

"Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, "Роскосмос" публікує супутникові фотографії місця проведення саміту та тих самих "центрів ухвалення рішень", які підтримують "українських націоналістів", – заявили в корпорації країни-агресора.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс готовий у вісім разів збільшити чисельність Сил швидкого реагування (до 300 тисяч). Водночас заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погодився з критикою щодо того, що НАТО недостатньо допомагає Україні.