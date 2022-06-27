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Через Росію країни НАТО нарощують сили швидкого реагування в кілька разів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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27 червня, 18:32
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Столтенберг продовжує озвучувати порядок денний майбутнього саміту
НАТО доведеться реагувати на неадекватну Росію / Колаж "Сьогодні"
НАТО доведеться реагувати на неадекватну Росію / Колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг продовжує розповідати про порядок денний саміту своєї організації, який пройде у Мадриді (Іспанія) 29-30 червня . Нині стало відомо, що Північноатлантичний альянс готовий у вісім разів збільшити чисельність сил швидкого реагування (до 300 тисяч) та визначить Росію як головну загрозу.

Про це Єнс Столтенберг повідомив під час брифінгу, передає Associated Press.

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Заява

НАТО збільшить чисельність своїх сил швидкого реагування майже у вісім разів до 300 000 військовослужбовців у відповідь на "епоху стратегічного суперництва", заявив Столтенберг. Сили реагування НАТО в даний час налічують близько 40 000 солдатів, які можуть швидко розвернутися у разі потреби.

"У поєднанні з іншими заходами, такими як розгортання сил для захисту конкретних союзників, цей крок є частиною найбільшої реформи колективної оборони та стримування з часів холодної війни", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг також сказав, що очікує, що союзники ясно дадуть зрозуміти, що вважають Росію "найсерйознішою і прямішою загрозою нашій безпеці".

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Україна

Столтенберг також запевнив, що союзники готові надати додаткову військову підтримку Україні, а члени НАТО мають намір ухвалити "посилений комплексний пакет допомоги", включаючи постачання систем захищеного зв'язку та захисту від безпілотників.

Раніше напередодні саміту глава НАТО говорив, що ця війна має закінчитися за столом переговорів, за яким Україна має перебувати із сильними позиціями. А забезпечити ці позиції беруться країни-члени НАТО.

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