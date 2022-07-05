Лавров провів переговори з президентом Монголії в Улан-Баторі

Сергій Лавров (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров провів переговори з лідером Монголії Ухнагійн Хурелсухом у компанії свастик.

Фото опублікувала у себе в Telegram спікер російського МЗС Марія Захарова та російський телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов.

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"Сумний кінь путіна відвідав офіційний намет президента Монголії в Улан-Баторі: зверніть увагу на передній план. Крім обговорення ординських традицій, увагу користувачів привернула свастика в орнаменті зали прийомів. Головних роспропагандистів вона не збентежила, і соловйов із симоньян швидко розтягли по своїх соцмережах відповідні фото", – написав радник глави МВС України Антон Геращенко.

Раніше ми повідомляли, що пропагандист поскаржився на "прийом" російських туристів у Європі.

Також нагадаємо, російські пропагандисти почали готувати РФ до провалів у війні.