Росіянам в Україну ходу немає, візи з липня – реакція Кремля

Безвізовий режим з Росією скасовується з 1 липня

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький назвав розірвання безвізового режиму "провокацією". Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 17 червня.

"Остаточно розриваємо зв'язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", – написав глава уряду.

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У Кремлі таке рішення української влади викликало здивування. Як повідомляють російські ЗМІ, глава Міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький назвав розірвання безвізового режиму "провокацією", аргументуючи це тим, що росіяни мають багато родичів в Україні.

"Там безліч наших родичів, там безліч близьких нам людей, які потребують нашої підтримки. Навіщо нам симетрично реагувати на провокацію?" – здивувався Слуцький.

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У свою чергу пропагандистське видання "РІА Новини" назвало позицію Києва "дивною".

"Оголошене Києвом рішення ввести візи для росіян викликає подив, Москва не отримувала повідомлення про розірвання угоди про безвізові поїздки", – пише видання, посилаючись на якесь джерело в Москві.

Представник делегації з переговорів з Україною Володимир Мединський поставився до цієї інформації з сарказмом.

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"Чим би дитина не раділа, аби не плакала", – сказав він.

Візи для росіян

Розмови про запровадження візового режиму для громадян Росії виникли одразу після окупації Криму та розв'язання РФ війни на Донбасі. Зокрема, у 2014 році із такою пропозицією виступив тодішній секретар РНБО Андрій Парубій. Також запровадити візовий режим із Росією у різний час пропонували народні депутати.

У січні 2015 року уряд схвалив перехід на закордонні паспорти для громадян РФ під час перетину кордону з Україною. Такий порядок почав діяти з 1 березня 2015 року. Поїхати за загальноцивільним паспортом не вдасться. Власникам закордонних паспортів старого зразка (на 5 років) на кордоні доведеться здати біометричні дані (відбитки пальців).

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