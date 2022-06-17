З Росії намагаються втекти тисячі доларових мільйонерів – розвідка Британії

По всьому світу триває конфіскація майна та блокування рахунків олігархів, які потрапили під санкції через вторгнення РФ, мільйонерам така ситуація дуже не подобається

Олігархи планують покинути Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

За останні півроку у Росії відбулася найбільша еміграція мільйонерів , через війну, яку розв'язала РФ в Україні. Багато олігархів уже планують залишити країну – агресор.

Про це повідомляє британська розвідка у своєму мікроблозі Twitter.

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"Міграційні заявки дають привід припускати, що 15 000 російських мільйонерів, ймовірно, вже намагаються залишити країну. Мотиви, швидше за все, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на Росію. Якщо цей результат продовжиться, він посилить. довгострокові збитки, заподіяні війною економіці Росії", – йдеться у повідомленні.

Що думають росіяни про війну в Україні

За інформацією розвідки, соціологічні опитування показують, що росіяни підтримують так звану "спецоперацію", проте частина населення пасивно демонструє свою незгоду з тим, що відбувається в Україні.

Також наголошується, що "Легіон свободи для Росії", який був набраний з росіян, імовірно брав участь у бойових діях разом із українськими військовими.

"Деякі високопоставлені російські чиновники, швидше за все, відсунуті на другий план після критики війни", – йдеться у заяві.

Обстановка на фронті

Говорячи про ситуацію на фронті, повідомляється, що за добу російські сили, швидше за все, намагалися набрати обертів на напрямі Попасної, звідки вони намагаються оточити північнодонецький "котел" з півдня.

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Ситуація з олігархами у РФ