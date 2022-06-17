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З Росії намагаються втекти тисячі доларових мільйонерів – розвідка Британії

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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17 червня, 11:33
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По всьому світу триває конфіскація майна та блокування рахунків олігархів, які потрапили під санкції через вторгнення РФ, мільйонерам така ситуація дуже не подобається
Олігархи планують покинути Росію
Олігархи планують покинути Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

За останні півроку у Росії відбулася найбільша еміграція мільйонерів , через війну, яку розв'язала РФ в Україні. Багато олігархів уже планують залишити країну – агресор.

Про це повідомляє британська розвідка у своєму мікроблозі Twitter.

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"Міграційні заявки дають привід припускати, що 15 000 російських мільйонерів, ймовірно, вже намагаються залишити країну. Мотиви, швидше за все, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на Росію. Якщо цей результат продовжиться, він посилить. довгострокові збитки, заподіяні війною економіці Росії", – йдеться у повідомленні.

Що думають росіяни про війну в Україні

За інформацією розвідки, соціологічні опитування показують, що росіяни підтримують так звану "спецоперацію", проте частина населення пасивно демонструє свою незгоду з тим, що відбувається в Україні.

Також наголошується, що "Легіон свободи для Росії", який був набраний з росіян, імовірно брав участь у бойових діях разом із українськими військовими.

"Деякі високопоставлені російські чиновники, швидше за все, відсунуті на другий план після критики війни", – йдеться у заяві.

Обстановка на фронті

Говорячи про ситуацію на фронті, повідомляється, що за добу російські сили, швидше за все, намагалися набрати обертів на напрямі Попасної, звідки вони намагаються оточити північнодонецький "котел" з півдня.

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Ситуація з олігархами у РФ

  • Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого не накладалися санкції.
  • Також повідомлялося, що олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій , введені у відповідь на вторгнення російської армії на територію України Вони проводять таємні зустрічі, щоб зупинити Путіна.
  • На початку березня шість олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Це власник "Новатека" Леонід Міхельсон, засновник "Русала" Олег Дерипаска, власник "Лукойлу" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
  • 16 березня стало відомо, що країни Заходу організували цільову групу розслідувачів, які шукають активи російських олігархів для арешту у межах санкцій.
  • 15 березня Великобританія розширила список санкцій фізичних осіб з Білорусі та РФ 370 прізвищами людей, з якими заборонено мати справу та активи яких заарештовані на території Сполученого Королівства. З них 51 особа – олігархи та члени їхніх сімей.
  • Активно відбувається арешт дорогих яхт та літаків російських мільярдерів. Наприклад, влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, голови "Ростеха" Сергія Чемезова. Його вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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