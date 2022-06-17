Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Из России пытаются сбежать тысячи долларовых миллионеров – разведка Британии

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 июня, 11:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По всему миру продолжается конфискация имущества и блокировка счетов олигархов, которые попали под санкции из-за вторжения РФ, миллионерам такая ситуация очень не нравится
Олигархи планируют покинуть Россию
Олигархи планируют покинуть Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние полгода в России произошла наибольшая эмиграция миллионеров, из-за войны, которую развязала РФ в Украине. Многие олигархи уже планируют покинуть страну – агрессор.

Об этом сообщает британская разведка в своем микроблоге Twitter.

Реклама

"Миграционные заявки дают повод предполагать, что 15 000 российских миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию. Если этот результат продолжится, он усилит долгосрочные убытки, причиненные войной экономике России", – говорится в сообщении.

Что думают россияне о войне в Украине

По информации разведки, социологические опросы показывают, что россияне поддерживают так называемую "спецоперацию", однако часть населения пассивно демонстрирует свое несогласие с происходящим в Украине.

Также отмечается, что "Легион свободы для России", который был набран из россиян, предположительно принимал участие в боевых действиях вместе с украинскими военными.

"Некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, отодвинуты на второй план после критики войны", – говорится в заявлении.

Обстановка на фронте

Говоря о ситуации на фронте сообщается, что за сутки российские силы, скорее всего пытались набрать обороты на направлении Попасной, откуда они пытаются окружить северодонецкий "котел" с юга.

Реклама

Ситуация с олигархами в РФ

  • Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.
  • Также сообщалось, что олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.
  • В начале марта шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Это владелец "Новатека" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.
  • 16 марта стало известно, что страны Запада организовали целевую группу расследователей, которые ищут активы российских олигархов для ареста в рамках санкций.
  • 15 марта Великобритания расширила санкционный список физических лиц из Беларуси и РФ 370 фамилиями людей, с которыми запрещено иметь дело и активы которых арестованы на территории Соединенного Королевства. Из них 51 человек – олигархи и члены их семей.
  • Активно происходит арест дорогих яхт и самолетов российских миллиардеров. Например, власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к президенту России Владимиру Путину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 17 июня
1
Личный состав 32150
Личный состав
2
Танки 1456
Танки
3
ББМ 3563
ББМ
4
Артиллерия 734
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 215
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 593
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2496
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21085.75

Bitcoin Cash (BCH)

114.95

Binance Coin (BNB)

219.7

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

14.45

Litecoin (LTC)

47.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,60 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять