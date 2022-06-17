Из России пытаются сбежать тысячи долларовых миллионеров – разведка Британии

По всему миру продолжается конфискация имущества и блокировка счетов олигархов, которые попали под санкции из-за вторжения РФ, миллионерам такая ситуация очень не нравится

Олигархи планируют покинуть Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние полгода в России произошла наибольшая эмиграция миллионеров, из-за войны, которую развязала РФ в Украине. Многие олигархи уже планируют покинуть страну – агрессор.

Об этом сообщает британская разведка в своем микроблоге Twitter.

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"Миграционные заявки дают повод предполагать, что 15 000 российских миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию. Если этот результат продолжится, он усилит долгосрочные убытки, причиненные войной экономике России", – говорится в сообщении.

Что думают россияне о войне в Украине

По информации разведки, социологические опросы показывают, что россияне поддерживают так называемую "спецоперацию", однако часть населения пассивно демонстрирует свое несогласие с происходящим в Украине.

Также отмечается, что "Легион свободы для России", который был набран из россиян, предположительно принимал участие в боевых действиях вместе с украинскими военными.

"Некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, отодвинуты на второй план после критики войны", – говорится в заявлении.

Обстановка на фронте

Говоря о ситуации на фронте сообщается, что за сутки российские силы, скорее всего пытались набрать обороты на направлении Попасной, откуда они пытаются окружить северодонецкий "котел" с юга.

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Ситуация с олигархами в РФ