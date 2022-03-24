Літак олігарха, який обслуговує російських силовиків, не пустили до Європи

Бізнесменові довелося залишати Росію через Туреччину

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Літак російського олігарха не пропустили через європейський повітряний простір — про це розповів український журналіст Михайло Ткач. Він опублікував скріншоти, де видно маршрут літака.

"Сьогодні літак російського бізнесмена Олександра Варшавського (компанія Авілон, яка постачає машини російським силовикам на мільярди рублів) вперше з моменту війни намагався вилетіти з Москви в напрямку цивілізованого світу. У повітряному просторі Латвії був посланий слідом за російським військовим кораблем, розвернувся, присів у Москві і (як будь який "попутчик" режиму Путіна протягом останнього місяця) вимушений був полетіти до Стамбула. А так гарно летів…" – написав журналіст.

На скріншотах видно, що літак пролетів над Латвією, трохи покружляв над Балтійським морем і повернувся до Москви, після чого взяв курс на турецький Стамбул.

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Зазначимо, що багато росіян останнім часом залишають свою країну саме через Стамбул, звідки потім вилітають до Європи, Штатів або Близького Сходу.

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Санкції проти РФ та росіян

Після вторгнення Росії в Україну на країну-агресора посипалися потужні економічні санкції. Зокрема, Великобританія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічні заходи було введено Південною Кореєю.

Водночас у США ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець та мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова державної корпорації розвитку "ВЕБ". РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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