Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Самолет олигарха, обслуживающего российских силовиков, не пустили в Европу

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 23:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бизнесмену пришлось покидать Россию через Турцию
Самолет Александра Варшавского
Самолет Александра Варшавского / Фото: Коллаж: Сегодня

Самолет российского олигарха не пропустили через европейское воздушное пространство — об этом рассказал украинский журналист Михаил Ткач. Он опубликовал скриншоты, на которых видно маршрут самолета.

"Сегодня самолет российского бизнесмена Александра Варшавского (компания Авилон, которая поставляет машины российским силовикам на миллиарды рублей) впервые с момента войны пытался вылететь из Москвы в направлении цивилизованного мира. В воздушном пространстве Латвии был послан вслед за российским военным кораблем, развернулся, присел в Москву и (как любой "попутчик" режима Путина в течение последнего месяца) был вынужден улететь в Стамбул. А так хорошо летел…" —написал журналист.

На скриншотах видно, что самолет пролетел над Латвией, немного покружил над Балтийским морем и вернулся обратно в Москву, после чего взял курс на турецкий Стамбул.

Реклама

Отметим, что многие россияне в последнее время покидают свою страну именно через Стамбул, откуда затем вылетают в Европу, Штаты или на Ближний Восток.

Реклама

Санкции против РФ и россиян

После вторжения России в Украину на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей.

В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Полковник Котенко Сергей Леонидович – легендарный комбат батальона «Винницкие скифы». Благодаря его смелым действиям и невероятной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники под Запорожьем. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
5-классник Максим из Борисполя поздно вечером убежал из дома в штаб местной теробороны и потребовал взять его добровольцем. “Он пришел защищать родных, землю, город! Вот он герой!” - рассказал один из бойцов ТрО. Парень очень расстроился, когда ему отказали. Бойцы нашли перепуганную маму Максима, передали ей сына и попросили не ругать его.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять