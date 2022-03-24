Самолет олигарха, обслуживающего российских силовиков, не пустили в Европу

Бизнесмену пришлось покидать Россию через Турцию

Самолет Александра Варшавского / Фото: Коллаж: Сегодня

Самолет российского олигарха не пропустили через европейское воздушное пространство — об этом рассказал украинский журналист Михаил Ткач. Он опубликовал скриншоты, на которых видно маршрут самолета.

"Сегодня самолет российского бизнесмена Александра Варшавского (компания Авилон, которая поставляет машины российским силовикам на миллиарды рублей) впервые с момента войны пытался вылететь из Москвы в направлении цивилизованного мира. В воздушном пространстве Латвии был послан вслед за российским военным кораблем, развернулся, присел в Москву и (как любой "попутчик" режима Путина в течение последнего месяца) был вынужден улететь в Стамбул. А так хорошо летел…" —написал журналист.

На скриншотах видно, что самолет пролетел над Латвией, немного покружил над Балтийским морем и вернулся обратно в Москву, после чего взял курс на турецкий Стамбул.

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Отметим, что многие россияне в последнее время покидают свою страну именно через Стамбул, откуда затем вылетают в Европу, Штаты или на Ближний Восток.

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Санкции против РФ и россиян

После вторжения России в Украину на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей.

В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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