"Літаки вітром здуло". Росіяни тролять Кремль за скасування авіапараду нібито через погоду

Очікувалося, що під час параду над Червоною площею пролетять літаки у формі літери Z

Авіапарад у Росії було скасовано "через погодні умови". Фото: колаж "Сьогодні"

У містах Росії військові паради, присвячені 77-м роковинам Перемоги у Другій світовій війні, пройшли без демонстрації бойової авіації. Як пояснили в Кремлі, повітряну частину урочистого заходу було скасовано "через погодні умови". Ця заява влади викликала подив і насмішки у громадян Росії.

Окрім Москви, повітряний парад скасували у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Самарі. Над Новосибірськом пролетів лише один Су-34, ще два літаки ПО-2 розкидали вітальні листівки.

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Очікувалося, що під час параду над Червоною площею в Москві пролетять 62 літаки та 15 гелікоптерів, у тому числі повітряний пункт управління Іл-80, відомий як "літак судного дня". На репетиції 8 травня літаки літали у вигляді літери Z.

Зазначимо, що 9 травня в Москві була ясна і сонячна погода, про що свідчать численні фотографії та відео з параду на Червоній площі.

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Скасування авіапараду здивувалися і самі росіяни. Користувачі соцмереж почали масово обурюватися через явно вигадану владу причини не проведення демонстрації літаків – "через погодні умови".

"А які ще мають бути погодні умови? На вулиці вітру практично немає, хмарності немає. – Що ще треба?", "На небі ні хмарки, а літаків немає, це хіба парад?", "Що з погодою не так, прекрасна, може, з авіацій щось трапилося? " А де решта авіації? Зникла безвісти під час великої спецоперації?", "Які погодні умови?"

По-2 полетів, а МІГ – 31 вітром здуло? – пишуть росіяни.

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Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін 9 травня виступив із промовою у Москві на параді з нагоди Дня перемоги Головною темою виступу стала війна в Україні, проте, всупереч очікуванням, Путін у своїй промові не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що на війська РФ в Україні чекає та ж доля, що й німецьких загарбників.