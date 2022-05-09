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"Літаки вітром здуло". Росіяни тролять Кремль за скасування авіапараду нібито через погоду

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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9 травня, 12:36
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Очікувалося, що під час параду над Червоною площею пролетять літаки у формі літери Z
Авіапарад у Росії було скасовано "через погодні умови". Фото: колаж "Сьогодні"
Авіапарад у Росії було скасовано "через погодні умови". Фото: колаж "Сьогодні"

У містах Росії військові паради, присвячені 77-м роковинам Перемоги у Другій світовій війні, пройшли без демонстрації бойової авіації. Як пояснили в Кремлі, повітряну частину урочистого заходу було скасовано "через погодні умови". Ця заява влади викликала подив і насмішки у громадян Росії.

Окрім Москви, повітряний парад скасували у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Самарі. Над Новосибірськом пролетів лише один Су-34, ще два літаки ПО-2 розкидали вітальні листівки.

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Очікувалося, що під час параду над Червоною площею в Москві пролетять 62 літаки та 15 гелікоптерів, у тому числі повітряний пункт управління Іл-80, відомий як "літак судного дня". На репетиції 8 травня літаки літали у вигляді літери Z.

Зазначимо, що 9 травня в Москві була ясна і сонячна погода, про що свідчать численні фотографії та відео з параду на Червоній площі.

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Скасування авіапараду здивувалися і самі росіяни. Користувачі соцмереж почали масово обурюватися через явно вигадану владу причини не проведення демонстрації літаків – "через погодні умови".

"А які ще мають бути погодні умови? На вулиці вітру практично немає, хмарності немає. – Що ще треба?", "На небі ні хмарки, а літаків немає, це хіба парад?", "Що з погодою не так, прекрасна, може, з авіацій щось трапилося? " А де решта авіації? Зникла безвісти під час великої спецоперації?", "Які погодні умови?"
По-2 полетів, а МІГ – 31 вітром здуло? – пишуть росіяни.

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Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін 9 травня виступив із промовою у Москві на параді з нагоди Дня перемоги Головною темою виступу стала війна в Україні, проте, всупереч очікуванням, Путін у своїй промові не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що на війська РФ в Україні чекає та ж доля, що й німецьких загарбників.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1970
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КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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