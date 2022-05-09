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Наймолодшим генералом в РФ є Кадиров: хто ще править армією

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 травня, 19:21
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Російською Федерацією правлять уже не молоді генерали, які ще й звинувачують один одного у невдачах армії
Кадиров - наймолодший генерал
Кадиров - наймолодший генерал / Фото: Колаж: Сьогодні

Росією править геронтократія. Самий молодий генерал армії РФ – це голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Міністру оборони Росії Сергію Шойгу та начальнику Генштабу Валерію Герасимову по 66 років.

Про це пише "Сьогодні".

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У Москві на Червоній площі пройшов парад, де були місцеві правителі. Наймолодший генерал армії – це Кадиров, йому 45 років. Шойгу та начальнику Генштабу Герасимову по 66 років, Путіну – 69, а Лаврову – 72.

Як під кінець СРСР, Росією править закостеніла, кровожерлива і скаредна геронтократія.

Крім цього, на параді були інші керівники РФ, у тому числі глава уряду Михайло Мішустін, заступник Путіна в Раді безпеки Дмитро Медведєв, патріарх Кирило.

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Нагадаємо, The Times пише, що російські генерали вже звинувачують один одного в "катастрофі" і бояться чисток, якщо військова кампанія проти України врешті-решт обернеться панічним відступом. Військові начальники Генерального штабу можуть стати цапами-відбувайлами після невдалого вторгнення Путіна.

Росіяни обурені ганебним парадом у Москві

Росіяни не раді параду до Дня перемоги через санкції. Все, що відбувається, вони називають ганебним і вірять, що у всьому винні українці, адже Україна влаштувала жорстокий опір окупантам. Проте своєї провини у тому, що відбувається, жителі Росії не бачать. Про це повідомляє СБУ.

Жителі Російської Федерації відчули на собі всі економічні негаразди та військові невдачі. Проте більшість росіян вирішили, що винна у цьому саме Україна. Все через те, що українці вчинили жорсткий опір окупантам.

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"Не знаю, до чого цей парад? На**на він потрібен? Ганебно це все. Всі настрою не мають. Дебілізм повний. Усі пониклі ходять, сумні. Ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз настало, з цими санкціями. Коротше, хе**я одна" ,– каже росіянка.

Завдяки пропаганді РФ жінка щиро вірить, що українців слід знищувати.

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