Смола, пилосос і дриль: росіяни знову спробують залатати щілину на МКС

Тріщину в російському модулі "Зірка", через яку на Міжнародній космічній станції вже пів року не можуть усунути витік повітря, знову спробують залатати. Цього разу – смолою дерев з Африки.

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Про це повідомляє Daily Storm, посилаючись на російського космонавта Андрія Борисенка.

Для ремонту "Зірки" космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков використовуватимуть клей на основі смоли сандарака – хвойного дерева тетраклініс членистий, яке росте в Північній Африці.

Також буде застосовано досить незвичайний для робіт у космосі набір: дриль, пилосос, шпателі, герметики, шліфувальний папір, поролон, фторопластовая плівка, спиртові серветки, металеві накладки та ізоляційна стрічка.

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Сам Борисенко називає це "стандартним ремкомплектом". Його доставили на МКС із Землі саме для цих робіт.

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Нагадаємо, що про витік повітря на МКС стало відомо ще 20 серпня минулого року. Відтоді екіпаж намагається знайти й закрити щілину. У грудні в ЦУП навіть сповістили сумну новину: резерви повітря в російському сегменті МКС спливають.

А раніше на вихідних у перехідному відсіку модуля "Зірка" у півтора раза впав тиск повітря.

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