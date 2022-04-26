Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Співробітники ФБР конфіскували майно російського олігарха Дерипаски

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 07:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обшуки були необхідні для пошуку інформації про те, як і чи керував Дерипаска грошовими потоками після санкцій
У США конфіскували майно Дерипаски
У США конфіскували майно Дерипаски / Фото: Колаж: Сьогодні

ФБР вилучило багато предметів розкоші із двох особняків російського мільярдера Олега Дерипаски в США. Майно вилучили у рамках розслідування щодо можливого ухилення ним від санкцій. Олігарх потрапив під санкції у 2018 році через зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Рейд у будинках Дерипаски пройшов ще у жовтні минулого року. Тоді ФБР не повідомило, чому воно конфіскувало майно. Тепер причина цих дій стала зрозумілою.

Обшуки в Дерипаски були необхідні для пошуку інформації про те, як і чи керував Дерипаска грошовими потоками після накладення санкцій. Агенти ФБР "мають довести, що злочин було скоєно, а територія, що підлягає обшуку, містить докази злочину, вигоду від злочину або майно, використане під час скоєння злочину".

Але у Дерипаски звинувачення правоохоронців відкидають.

Реклама

Що вилучили?

У списку вилученого - суміш різноманітних предметів різної цінності. До рук правоохоронців потрапили півдюжини творів образотворчого мистецтва, сонцезахисні окуляри, похідні черевики, домашнє начиння, фінансові звіти, телефонні рахунки та інші документи. Зокрема, в його особняку у Вашингтоні і таунхаусі в Нью-Йорку знайшли картину Дієго Рів'єри і пару взуття Prada.

За словами федерального прокурора Нью-Йорка Ендрю Адамса, розслідування щодо Дерипаски є частиною справ оперативної групи KleptoCapture. Це окрема одиниця міністерства юстиції США, заснована у березні 2022 року для здійснення санкцій, спрямованих на російських олігархів.

Реклама

"Оскільки Росія та її агресія продовжуються, ми стежимо за кожним твором мистецтва та нерухомістю, купленими на брудні гроші", - заявила на нещодавній пресконференції заступник генерального прокурора Ліза Монако.

Олігархи під санкціями

Два найбагатші росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Досі найбагатші олігархи Росії не значилися в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях у Європі та Північній Америці.

Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норільський нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію та 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії зі статками 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником та керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів у свій список санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським та Вадимом Мошковичем.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти