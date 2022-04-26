Співробітники ФБР конфіскували майно російського олігарха Дерипаски

Обшуки були необхідні для пошуку інформації про те, як і чи керував Дерипаска грошовими потоками після санкцій

У США конфіскували майно Дерипаски / Фото: Колаж: Сьогодні

ФБР вилучило багато предметів розкоші із двох особняків російського мільярдера Олега Дерипаски в США. Майно вилучили у рамках розслідування щодо можливого ухилення ним від санкцій. Олігарх потрапив під санкції у 2018 році через зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Bloomberg.

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Рейд у будинках Дерипаски пройшов ще у жовтні минулого року. Тоді ФБР не повідомило, чому воно конфіскувало майно. Тепер причина цих дій стала зрозумілою.

Обшуки в Дерипаски були необхідні для пошуку інформації про те, як і чи керував Дерипаска грошовими потоками після накладення санкцій. Агенти ФБР "мають довести, що злочин було скоєно, а територія, що підлягає обшуку, містить докази злочину, вигоду від злочину або майно, використане під час скоєння злочину".

Але у Дерипаски звинувачення правоохоронців відкидають.

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Що вилучили?

У списку вилученого - суміш різноманітних предметів різної цінності. До рук правоохоронців потрапили півдюжини творів образотворчого мистецтва, сонцезахисні окуляри, похідні черевики, домашнє начиння, фінансові звіти, телефонні рахунки та інші документи. Зокрема, в його особняку у Вашингтоні і таунхаусі в Нью-Йорку знайшли картину Дієго Рів'єри і пару взуття Prada.

За словами федерального прокурора Нью-Йорка Ендрю Адамса, розслідування щодо Дерипаски є частиною справ оперативної групи KleptoCapture. Це окрема одиниця міністерства юстиції США, заснована у березні 2022 року для здійснення санкцій, спрямованих на російських олігархів.

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"Оскільки Росія та її агресія продовжуються, ми стежимо за кожним твором мистецтва та нерухомістю, купленими на брудні гроші", - заявила на нещодавній пресконференції заступник генерального прокурора Ліза Монако.

Олігархи під санкціями

Два найбагатші росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Досі найбагатші олігархи Росії не значилися в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях у Європі та Північній Америці.

Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норільський нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію та 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії зі статками 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником та керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів у свій список санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським та Вадимом Мошковичем.

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