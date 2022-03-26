США об'єднали весь світ навколо України у боротьбі з РФ – Білий дім

Весь цивілізований світ став на бік України, в яку вторглися російські війська і готові надавати нашій країні та її громадянам допомогу

Захід всіляко надаватиме допомогу Україні у війні з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати продовжують підтримувати Україну, яка вже місяць бореться з військовою російською агресією, і прикладає багато зусиль для об'єднання всього світу навколо нашої країни. Про це йдеться у протоколі зустрічі Білого дому з українською делегацією

"Президент США Джо Байден зі свого боку поінформував міністрів про зусилля США щодо об'єднання всього світу на підтримку України та про значну військову та гуманітарну допомогу. Обговорили делегації також подальші дії та притягнення путіна до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Про що говорили на зустрічі

26 березня у Варшаві президент США Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим. США пообіцяли, що допомагатимуть Україні до завершення війни з Росією. Також обговорювалися подальші санкції щодо агресора, військова підтримка для нашої країни. Під час зустрічі Байден заявив, що війна Росії проти України змінить 21 століття.

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Також президент Джо Байден пообіцяв, що США виділять 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям . Крім того, Штати готові ухвалити до 100 тисяч українців.

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