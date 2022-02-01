США отримали від РФ відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Зміст документа не розкривається

У США підтвердили отримання відповіді від РФ/Колаж: "Сьогодні"

Росія передала Сполученим Штатам Америки письмову реакцію щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це повідомляє Washington Post.

Реклама

Деталі

"Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь від Росії", — повідомив офіційний представник США на умовах анонімності.

Зміст документа розкривати не стали, оскільки Сполучені Штати вважають "непродуктивним" його публічне обговорення.

"Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, враховуючи Україну", — зазначив представник Державного департаменту.

Письмова відповідь від США

Раніше посол США у Москві Джон Салліван передав Росії письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки". Він доставив два документи – один від США, другий – від НАТО.

Росія так і не отримала від США відповідьна головне питання про нерозширення НАТО. Коментуючи документ, глава МЗС РФ Лавров зазначив, що у ньому є позитивні моменти, які дозволяють розраховувати на серйозний діалог, багато другорядного, але відповіді на головне питання Кремль так і не отримав.

Реклама

Ультиматум Росії

Головним питанням для Росії є позиція про неприпустимість подальшого розширення НАТО, оскільки це несе у собі нацугрозу для Федерації. Після переговорів, які відбулися у грудні минулого року, російська влада вимагала відмовитися від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. США пообіцяли подумати та дати письмову відповідь.

Президент РФ попередив американських колег, що в разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Читайте також