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США отримали від РФ відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 02:06
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Зміст документа не розкривається
У США підтвердили отримання відповіді від РФ/Колаж: "Сьогодні"
У США підтвердили отримання відповіді від РФ/Колаж: "Сьогодні"

Росія передала Сполученим Штатам Америки письмову реакцію щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це повідомляє Washington Post.

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Деталі

"Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь від Росії", — повідомив офіційний представник США на умовах анонімності.

Зміст документа розкривати не стали, оскільки Сполучені Штати вважають "непродуктивним" його публічне обговорення.

"Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, враховуючи Україну", — зазначив представник Державного департаменту.

Письмова відповідь від США

Раніше посол США у Москві Джон Салліван передав Росії письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки". Він доставив два документи – один від США, другий – від НАТО.

Росія так і не отримала від США відповідьна головне питання про нерозширення НАТО. Коментуючи документ, глава МЗС РФ Лавров зазначив, що у ньому є позитивні моменти, які дозволяють розраховувати на серйозний діалог, багато другорядного, але відповіді на головне питання Кремль так і не отримав.

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Ультиматум Росії

Головним питанням для Росії є позиція про неприпустимість подальшого розширення НАТО, оскільки це несе у собі нацугрозу для Федерації. Після переговорів, які відбулися у грудні минулого року, російська влада вимагала відмовитися від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. США пообіцяли подумати та дати письмову відповідь.

Президент РФ попередив американських колег, що в разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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