США введуть санкції проти Росії через Навального – сенатор

Законопроект цього тижня вже буде в Сенаті

У Сенат США планують подати новий законопроєкт про санкції проти Росії через обвинувальний вирок щодо опозиціонера Олексія Навального.

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Про це повідомив в своєму Twitter сенатор-республіканець Мітт Ромні.

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"Сильним лідерам не потрібно садити супротивників до в'язниці, аби зберегти владу. По-перше, Олексія Навального було отруєно, а коли це не вдалося, режим Путіна тепер кинув його до в'язниці після імітації судового процесу. Цього тижня ми представимо закон, який накладає санкції на винних в цих діях", – написав Ромні.

Нагадаємо, що про можливі заходи покарання Росії через політичні репресії щодо Навального раніше заявляв також і держсекретар США Ентоні Блінкен.

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А минулого тижня ввести проти Росії дієві санкції через отруєння і затримання опозиціонера запропонував і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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