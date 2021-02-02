Русский
$ 28,06
33,9
  1. Світові новини
  2. Росія

США введуть санкції проти Росії через Навального – сенатор

2 лютого, 22:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Законопроект цього тижня вже буде в Сенаті

У Сенат США планують подати новий законопроєкт про санкції проти Росії через обвинувальний вирок щодо опозиціонера Олексія Навального.

Реклама

Про це повідомив в своєму Twitter сенатор-республіканець Мітт Ромні.

Читайте також: Санкції проти "гаманців" Путіна: Байден отримав листа від команди Навального

"Сильним лідерам не потрібно садити супротивників до в'язниці, аби зберегти владу. По-перше, Олексія Навального було отруєно, а коли це не вдалося, режим Путіна тепер кинув його до в'язниці після імітації судового процесу. Цього тижня ми представимо закон, який накладає санкції на винних в цих діях", – написав Ромні.

Нагадаємо, що про можливі заходи покарання Росії через політичні репресії щодо Навального раніше заявляв також і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Відео: Сьогодні
Реклама

А минулого тижня ввести проти Росії дієві санкції через отруєння і затримання опозиціонера запропонував і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США санкції мітт ромні санкції проти Росії Сенат США Олексій Навальний

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
"Третя донька Путіна" несподівано відреагувала на протести в РосіїРосія
Росія вийшла на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео)
Росія вийшла на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео)Росія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти