Русский
$ 27,76
33,49
  1. Світові новини
  2. Росія

Стрілянина в Казані: стрілок залишив у школі бомбу

11 травня, 20:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У вівторок у казанській школі сталася не тільки стрілянина, у результаті вибуху бомби обвалилася стіна і мало не загорілася проводка

Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в казанській школі № 175 (Росія) залишив там бомбу, яка вибухнула, що призвело до часткового обвалення стін.

Реклама

Про це повідомила уповноважений РФ з прав дитини Анна Кузнєцова, передає РБК.

"Було закладено вибуховий пристрій нападником і потім він вибухнув", – розповіла Кузнєцова.

Вона додала, що в місці обвалення стін, на щастя, не було людей і ніхто не постраждав.

"Бите скло, сліди крові. Звичайно, добре те, що не зайнялася проводка від вибуху... Оголені дроти висять", – уточнила Кузнєцова.

В тренді
Цукерберг завів кіз. Імена у них незвичайні (фото)
Реклама

Про те, що під час стрілянини в школі було окремо чути ще й вибух раніше також повідомляли очевидці і представник екстрених служб, за словами якого "спостерігався сильний дим".

Нагадаємо, у вівторок, 11 травня, в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв проник зі зброєю до школи і відкрив вогоньпо учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стрілянина в школі Казані. З'явилися імена і фото убитих школярів і вчителів (оновлено)
Стрілянина в школі Казані. З'явилися імена і фото убитих школярів і вчителів (оновлено)Росія
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому
Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому "совку" питиРосія
У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)
У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)Росія
Екс-директор лікарні, в якій лікували Навального, знайшовся сам після трьох днів пошуків (оновлено)
Екс-директор лікарні, в якій лікували Навального, знайшовся сам після трьох днів пошуків (оновлено)Росія
Вирізав про Голодомор і НКВС. Український влогер Івангай назвав Дудя
Вирізав про Голодомор і НКВС. Український влогер Івангай назвав Дудя "сц*клом **баним"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти