Стрілянина в Казані: стрілок залишив у школі бомбу

У вівторок у казанській школі сталася не тільки стрілянина, у результаті вибуху бомби обвалилася стіна і мало не загорілася проводка

Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в казанській школі № 175 (Росія) залишив там бомбу, яка вибухнула, що призвело до часткового обвалення стін.

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Про це повідомила уповноважений РФ з прав дитини Анна Кузнєцова, передає РБК.

"Було закладено вибуховий пристрій нападником і потім він вибухнув", – розповіла Кузнєцова.

Вона додала, що в місці обвалення стін, на щастя, не було людей і ніхто не постраждав.

"Бите скло, сліди крові. Звичайно, добре те, що не зайнялася проводка від вибуху... Оголені дроти висять", – уточнила Кузнєцова.

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Про те, що під час стрілянини в школі було окремо чути ще й вибух раніше також повідомляли очевидці і представник екстрених служб, за словами якого "спостерігався сильний дим".

Нагадаємо, у вівторок, 11 травня, в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв проник зі зброєю до школи і відкрив вогоньпо учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці.