Суд заарештував петербуржця, який напав на консульство України

Смоленського помістили під варту до 18 квітня

У Росії Смольнинський районний суд Санкт-Петербурга обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 18 квітня щодо Назара Смоленського, який 19 лютого напав із ножем на співробітника консульства України.

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Про це повідомила Об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга в Telegram.

Смоленський був затриманий у день нападу, а 20 лютого йому висунули звинувачення.

"Не пізніше 12.22 19.02.2021, маючи умисел на грубе порушення громадського порядку, перебуваючи у д. 1 літ. В по вул. Бонч-Бруєвича, дочекавшись відкриття вхідних дверей в будівлю генерального консульства України, завдав громадянину П. предметом, схожим на ніж, щонайменше 2 удари в пахову область і зовнішню поверхню стегна зліва" , – йдеться в повідомленні.

Мотиви нападника на українське консульство невідомі.

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Повідомляється, що Смоленський раніше судимий (був засуджений до 8 років позбавлення волі), не працює, не одружений, дітей на утриманні не має.

Нагадаємо, 19 лютого в Санкт-Петербурзі чоловік ножем поранив охоронця дипмісії України – прийшовши до консульства в неприймальний день Смоленський мовчки дістав ніж і вдарив ним охоронця.

Це не єдиний напад на дипмісію України в Росії, так, у травні 2016-го активісти незареєстрованої партії "Інша Росія" закидали посольство України в Москві фаєрами і листівками.

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