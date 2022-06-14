Терорист Гіркін розкрив таємницю, як у "ЛНР" ловлять рибалок та кидають на фронт

У так званій "ЛНР" через величезну кількість ухилістів почали полювання на рибалок. Операцію з лову рибалок провели "за один день". У підсумку чоловіків мобілізували.
Про це повідомив "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков.
"Провели рейд по рибалках, нахватали мужиків і мобілізували", – заявив він.
Гіркін-Стрєлков зазначив, що мобілізованих озброюють гвинтівками Мосіна.
"Каски СШ-43, чоботи, найелементарніша форма, яка рветься, тому що пошита з гі**а... На батальйон дають два кулемети! Навіть не "Кут", а ДШК, пару АГС... І ці батальйони висувають на передову!" – додав "ексміністр оборони ДНР".
Гіркін-Стрєлков занервував і закликав "ДНР" мужатися
Війна в Україні майже одразу пішла не за сценарієм Російської Федерації – "бліцкриг" провалився, і російському командуванню довелося міняти тактику у ході битв на фронті. Наразі українські військові тиснуть на окупантів на півдні нашої країни та стійко тримаються на сході, наводячи паніку на російських загарбників.
Наприклад, "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков прокоментував, що буде, якщо українська армія матиме успіх на херсонському, харківському та ізюмському напрямках.
"Закликаю до мужності тих солдатів та офіцерів "Донецької народної республіки", які були мобілізовані, яких загнали в ті ситуації, в яких вони зараз перебувають, але яким необхідно зараз виконувати свій обов'язок насамперед для захисту своєї землі. Не Донецька та Луганська, а Херсона, Харкова та Ізюма, бо якщо ми втратимо Херсон, Харків та Ізюм (Херсонська область мається на увазі), ті позиції, які у нас зараз там є, то питання знову стане про Донецьк і Луганськ. А розбивати голову об багаторічні укріплення в Донецьку та Луганську вже спробували – не вийшло. "М'ясом" виходило закидати тільки в перші дні війни. Зараз уже не виходить, просто тому, що людей не вистачає", – розповів він.
Раніше ми розповідали, що опальний "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрелков входить до клану, який готує повалення президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову на Youtube-каналі "Україна 24" .